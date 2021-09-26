5 лучших подержанных хот-хэтчей
Редакция портала «Автоновости дня» изучила предложения на рынке подержанных автомобилей и составила ТОП-5 недорогих спортивных хэтчбеков середины 2000-х годов.
Mini Cooper S
Британский хэтчбек оснащен 1,6-литровым турбомотором, который развивает 175 лошадиных сил. На разгон с места до 100 км/ч он тратит 7,1 секунды, а максимальная скорость достигает 225 км/ч.
Volkswagen Golf GTI
Под капотом немецкого хот-хэтча скрывается 2,0-литровый турбомотор, выдающий 200 лошадиных сил. Благодаря мощному агрегату автомобиль набирается первую «сотню» за 7 секунд. Максимальная скорость – 235 км/ч.
Ford Focus ST
Американский трехдверный «заряженный» хэтчбек оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 225 лошадиных сил. На спринт 0 - 100 км/ч он тратит 6,8 секунды и может разогнаться максимум до 240 км/ч.
Honda Civic Type R
Японский спортивный хэтчбек может похвастаться 2,0-литровым агрегатом, с которого снимают до 200 лошадиных сил. С таким мотором Civic Type R набирает первую «сотню» за 6,6 секунды, а его максимальная скорость достигает 235 км/ч.
Renault Megane RS
Французский «горячий» хэтчбек получил бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра и мощностью 225 лошадиных сил. С таким агрегатом автомобиль ускоряется от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды и может разогнаться до 240 км/ч.
- 1 158 000 РRenault Megane 2017 в Москве
- 1 060 000 РMINI Cooper 2015 в Москве
- 485 000 РRenault Megane 2006 в Москве
- 2 345 000 РMINI Cooper S Countryman 2017 в Москве
- 1 200 000 РMINI Cooper S Countryman 2011 в Москве
- 1 230 000 РRenault Megane RS 2013 в Москве
- 1 250 000 РRenault Megane RS 2013 в Москве
- 1 300 000 РMINI Cooper S Countryman 2013 в Москве
- 2 180 000 РMINI Cooper S Countryman 2017 в Москве
- 2 200 000 РMINI Cooper 2019 в Москве
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