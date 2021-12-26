5 самых доступных французских кроссоверов в России
Редакция портала «Автоновости дня» составила ТОП-5 самых доступных кроссоверов французских марок, которые сегодня можно купить на отечественном рынке.
Renault Duster
Для российского рынка кроссовер оснащается бензиновыми моторами объемом 1,3, 1,6 и 2,0 литра. Их мощность составляет 149, 115 и 145 лошадиных сил соответственно. Есть также 110-сильный турбодизель на 1,5 литра. В качестве КПП предлагается «механика» либо вариатор. Привод передний или полный. Базовая версия стоит от 1 037 000 рублей.
Renault Kaptur
Еще один кроссовер Renault оснащается уже знакомым 1,3-литровым турбомотором мощностью 149 сил или 1,6-литровым «атмосферником» на 115 сил. Трансмиссия: МКПП и вариатор, привод – передний или полный. Базовый Kaptur стоит от 1 241 000 рублей.
Renault Arkana
Стильный купеобразный кроссовер Arkana получил те же моторы, что и «младший» Kaptur: 1,6 литра (115 сил) и 1,3 литра (149 сил). Выбор «коробок» аналогичен: «механика» или вариатор, в топовых версиях доступен полный привод. Цены начинаются от 1 329 000 рублей.
Citroen C3 Aircross
Компактный кроссовер оснащается 1,2-литровым мотором, доступным в двух вариантах мощности: 80 либо 110 лошадиных сил. Дизельная версия получила 1,6-литровый агрегат на 90 сил. С ними работают механическая либо автоматическая КПП. Привод только передний. Стоимость базовой версии составляет минимум 1 559 000 рублей.
Peugeot 2008
Под капотом этого французского «паркетника» устанавлен 1,2-литровый бензиновый двигатель, который в зависимости от модификации может развивать 100, 130 либо 150 лошадиных сил. На выбор доступны как МКПП, так и «автомат». Привод только передний. Стоимость базовой версии – от 1 699 000 рублей.
- 1 089 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 1 380 000 РRenault Duster 2019 в Москве
- 1 329 000 РRenault Duster 2019 в Москве
- 1 319 000 РRenault Duster 2018 в Москве
- 1 660 000 РRenault Duster 2020 в Москве
- 1 399 000 РRenault Duster 2020 в Москве
- 1 390 000 РRenault Duster 2018 в Москве
- 1 490 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 1 269 000 РRenault Duster 2019 в Москве
- 1 410 000 РRenault Duster 2019 в Москве
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