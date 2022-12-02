5 самых ненадежных кроссоверов 2022 года: больше всего хлопот с Volkswagen
Фото: Volkswagen
Не намного лучше обстоят дела у Volkswagen Tiguan 2022 года: 3 балла из 100. Основные проблемы связаны с бортовой электроникой, трансмиссией и двигателем, а также отказ компонентов системы охлаждения двигателя.
Третье место антирейтинга досталось 2022 Mercedes-Benz GLC: 4 балла из 100. Единственное, что привлекает в этом кроссовере Mercedes-Benz – статус и комфорт. Проблемы начинаются, когда речь заходит о трансмиссии и подвеске, а также электронике. Впрочем, последним грешат многие современные автомобили, больше напоминающие не средство передвижения, а модный гаджет.
На четвертое место американцы поставили Volvo XC60 2022 года. 4 из 100 возможных баллов он заслужил из-за проблем с электроникой, бортовым оборудованием и двигателем. Замыкает пятерку самых ненадежных автомобилей в США электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E, набравший те же 4 балла из ста. Самые главные его проблемы связаны мотором и утечками технических жидкостей, не говоря уже о сбоях программного обеспечения.
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07.09.2022, 15:25
Названы автомобили, которые женщины убивают чаще
Эксперты страховой компании проанализировали серьезные аварии с участием женщин-водителей, в результате которых машины признавались полностью погибшими и неподлежащими восстановлению.Читать далее
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Volkswagen представил вчера на корейском рынке новый Tiguan Allspace - 7-местный внедорожник с бензиновым двигателем под капотом. К чему такое банальное, на первый взгляд, уточнение? Прочтете - узнаете. Читать далее
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Накануне российские власти устранили одно из наиболее серьезных препятствий для ввоза в страну импортных автомобилей. До февраля 2023 года такие машины можно ставить на учет в ГИБДД без блока экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС. Автоэксперт Игорь Моржаретто, объяснил, какие машины выгоднее покупать за границей.Читать далее
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