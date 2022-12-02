5 самых ненадежных кроссоверов 2022 года: больше всего хлопот с Volkswagen

Эксперты Topspeed составили рейтинг на основе оценок реальных владельцев в США, собранных агентством Consumer Reports. Больше всего негатива было высказано в адрес новейшего Volkswagen Taos образца 2022 года. Его надежность оценили всего в 1 балл по 100-балльной шкале. Владельцы жаловались на разного рода проблемы с двигателем, топливной системой, трансмиссией и электроникой, вынуждавшие некоторых водителей проводить долгие часы на обочине в ожидании эвакуатора.

Не намного лучше обстоят дела у Volkswagen Tiguan 2022 года: 3 балла из 100. Основные проблемы связаны с бортовой электроникой, трансмиссией и двигателем, а также отказ компонентов системы охлаждения двигателя.

Третье место антирейтинга досталось 2022 Mercedes-Benz GLC: 4 балла из 100. Единственное, что привлекает в этом кроссовере Mercedes-Benz – статус и комфорт. Проблемы начинаются, когда речь заходит о трансмиссии и подвеске, а также электронике. Впрочем, последним грешат многие современные автомобили, больше напоминающие не средство передвижения, а модный гаджет.

Фото: Mercedes-Benz

На четвертое место американцы поставили Volvo XC60 2022 года. 4 из 100 возможных баллов он заслужил из-за проблем с электроникой, бортовым оборудованием и двигателем. Замыкает пятерку самых ненадежных автомобилей в США электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E, набравший те же 4 балла из ста. Самые главные его проблемы связаны мотором и утечками технических жидкостей, не говоря уже о сбоях программного обеспечения.

Упомянутые модели: Volkswagen Taos (от 1 626 900 Р ) , Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р )

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