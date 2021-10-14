14 октября 2021, 17:01
Джереми Кларксон назвал свой Автомобиль года
Ежегодно в Великобритании авторитетное жюри выбирает лауреатов премии Motor Awards. Отдельная номинация отведена бывшему ведущему шоу Top Gear Джереми Кларксону.
Дарья Климова Фото: reddit.com
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Фото: thesundaytimes.com
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Известный британский автожурналист Джереми Кларксон по традиции назвал лучшие автомобили уходящего года в ...Читать далее
Выбор Джереми Кларксона всегда отличается неординарностью. Но если уж он хвалит какой-то автомобиль – это дорогого стоит. В этом году ведущий безоговорочно назвал Автомобилем года хот-хэтч Toyota GR Yaris. Как признался Кларксон, изначально он не ожидал от автомобиля ничего хорошего, но тесты на пересеченной местности и на льду кардинально изменили его мнение. Можно было немного придраться к отделке салона или к высоковатой посадке водителя, но даже несмотря на это Кларксон присудил Toyota GR Yaris максимальную оценку.
Упомянутые модели: Toyota Yaris (от 705 000 Р), Ford Mustang Mach-E, Tesla Model 3 (от 3 800 000 Р), Porsche Taycan (от 10 600 000 Р), Fiat 500 (от 620 000 Р)
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