Какие автомобили покупают в Японии: статистика продаж за первое полугодие 2021 года
Японские автомобили ценятся во всем мире, особенные чувства к Toyota, Honda, Suzuki питают и российские автолюбители. Что же покупают сами японцы у себя на родине. Благодаря данным Японской ассоциации автомобильных дилеров (JADA), можно посмотреть на рейтинг продаж новых авто в стране за первое полугодие 2021-го.
Лидером в рейтинге легковых автомобилей назвали Toyota Yaris. Модель не покидает вершину рейтинга несколько лет. Yaris сразу покорил сердца японцев и возглавляет «чарты» с 2020 года.
В ТОПе продаж легковых автомобилей фигурирует только три марки: Toyota, Nissan, Honda. При этом, большая часть остается за Toyota. Стоит отметить, что в Японии продажи стремительно растут вверх. Статистика за первое полугодие 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:
Toyota Yaris — 119 112 шт. (247,5%);
Toyota Roomy — 77 492 шт. (206%);
Toyota Alphard — 56 778 шт. (155,1%);
Toyota Corolla — 53 864 шт. (94,1%);
Toyota Harrier — 48 271 шт. (350,6%);
Toyota Raize — 47 965 шт. (82%);
Nissan Note — 46 879 шт. (112,4%);
Toyota Voxy — 41 101 шт. (121,5%);
Honda Freed — 35 551 шт. (91,5%);
Toyota Sienta — 33 753 шт. (84%).
Россияне также как и японцы являются патриотами отечественного автопрома. Бессменным лидером в России остается Lada. 110KM.RU напоминает, что согласно данным Ассоциация Европейского Бизнеса, в России лидером продаж новых легковых автомобилей в первом полугодии 2021 года стала Lada Granta, всего было продано 57 075 экземпляров. На втором месте разместилась Lada Vesta — 45 099 экз., а на третьем KIA Rio — 38 316 экз.
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