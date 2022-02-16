Можно ли эффективно убирать снег в городе, и почему власти не хотят замечать преимуществ «Ледокола»
Фото: regnum.ru
Подходящий пример – Санкт-Петербург. О его нынешних проблемах знает практически каждый россиянин, не важно, в каком конце РФ проживающий. Еще несколько дней назад соцсети пестрели картинками грязных снежных гор в центре Северной столицы, до которых властям как бы не было никакого дела.
Чиновники пытались делать хорошую мину при плохой игре, озвучивая десятки причин сложившейся ситуации, вот только горожанам от этих слез «казанской сироты» не тепло не холодно.
«Зимой 2010-2011 г.г. в Петербурге также выпало много снега, но мы справились с уборкой города», - заявил Вадим Мизюкин, начальник Управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. В рамках своего выступления на Петербургском международном дорожном форуме, открывшемся сегодня, 16 февраля 2022 года, чиновник отметил: тогда, 11 лет назад, в городе было много пустырей, на которые свозился с улиц снег. Они вмещали в себя по 1 млн кубометров снега каждый. Сегодня таких мест для его складирования почти не осталось.
Снег плавят, но мало
Вся надежда – на снегоплавильные комплексы, которые стали появляться на берегах Невы примерно десятилетие назад. На сегодняшний день в СПб насчитывается 11 снегоплавильных камер, но это, как говорят эксперты, недостаточное количество. Для примера: в той же Москве, по словам г-на Мизюкина, таких комплексов 51.
Общая площадь автомобильных дорог в Петербурге составляет 65 млн кв. метров, в зоне ответственности Комитета по благоустройству находится 60 млн кв. метров, из них – 45 миллионов – проезжая часть, 15 миллионов – тротуары. Добрая треть тротуаров убирается вручную, то есть дворниками, но с ними ситуация сложилась хуже некуда.
И мигрантов не завлечь
Вакансий пруд пруди, но трудоустройство, образно говоря, хромает: людей не прельщает низкая зарплата, даже мигрантов. А ведь еще до революции, как отметил Вадим Мизюкин, в Петербурге дворников было 8% от всего населения, потому как было велико число гужевых повозок. Но это более века назад, сегодня же актуальным остается вопрос: кто же будет убирать дорожки, по которым ходят горожане и гости Северной столицы?
По словам чиновника, в условиях острого дефицита дворников ситуацию могла бы спасти так называемая малогабаритная техника. Но и с этим, оказывается, большие проблемы. Нужны такие машины, которые бы могли выехать на центральные тротуары, ширина которых едва превышает 1 метр. «Буквально на днях мы взяли на эксплуатацию одну машину на гусеничном ходу габаритной шириной 90 см, будем обкатывать и смотреть, насколько она нам подойдет, - заметил Вадим Мизюкин.
Уже в первые дни теста специалисты Комитета по благоустройству выявили недочеты данной машины – плохое прижимание щетки к убираемой поверхности. Кроме того, у нее нет кабины, поэтому возникает вопрос, каково будет водителю-оператору, если, скажем, грянет 20- или того хуже, 30-градусный мороз? Ну и, цена техники (1 млн рублей) – к ней также есть претензии.
Бережет плитку, даст фору дворнику
В ближайшие дни специалисты Комитета планируют провести смотрины двух других узкогабаритных тракторов, но вот только оптимизма в голосе г-на Мизюкина мы не услышали. При этом здесь же, прямо на Форуме, специалистам было презентовано инновационное устройство «Ледокол», которое, собственно говоря, и призвано решить проблему с уборкой узких тротуаров.
Его разработчик, Глеб Дружинин, по совместительству генеральный директор НТО «Барабан», в беседе с корреспондентом 110km.ru отметил, что хорошо знает о проблемах городских коммунальщиков и именно поэтому спроектировал и готов к серийному производству своего «Ледокола». Машина с большой долей эффективности устраняет наледь толщиной до 20 см, при этом конструкция такова, что щетки (будь то ударная или деликатной очистки) никоим образом не повреждают убираемую поверхность.
Машинка способна работать при любой температуре окружающего воздуха и не имеет автономного хода. Но это, по словам Глеба Дружинина, почему-то не очень нравится чиновникам, на суд которых он уже не раз представлял свое изобретение. Им хочется, чтобы техника сама, без рулевого, шла по тротуару и делала свое дело. Увы, это не робот, при этом процесс управления «Ледоколом» прост до такой степени, что под силу любому пенсионеру.
По словам разработчика, производительность устройства в 8-10 раз выше труда дворника с ломиком в руках. Техника может за час (на столько хватает бака горючего) расколоть лед на территории 150 кв. метров. Вес «Ледокола» - 70 кг, но его, по словам Глеба, придется увеличивать, чтобы избавиться от тряски. Щетки (а их 2 типа, они взаимозаменяемы) выполнены из высокопрочной стали и при должной эксплуатации способны верой и правдой отпахать целый сезон.
Стоимость каждой щетки – 20 000 рублей, сам же аппарат оценен всего в 95 000 рублей. Для госпредприятий, занимающихся уборкой и тратящих в сезон не один миллиард рублей, это не сумма. Но чиновники, повторимся, не замечают разработку молодого ученого, находя все новые и новые «отмазки».
При этом Глеб Дружинин вложил в свое изобретение не только душу и гены (его дед был заслуженным изобретателем Советского Союза), но и средства – продал машину и пр., чтобы явить миру столь необходимую технику. К счастью, его потуги поддержало предприятие «Нева», которое вот уже многие годы производит мотоблоки. Если будет спрос, можно будет собирать до 1000 «Ледоколов» в течение 3 месяцев, говорит Глеб. Осталось только, чтобы власти хотя бы купили пару-тройку экземпляров на тестовые испытания. Как водится, нужен первый шаг…
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