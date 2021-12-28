Новинки от Kia и Hyundai на российском рынке в 2022 году
Kia Sportage
Кроссовер нового поколения поступит в продажу в первой половине наступающего года, причем нам обещана версия с увеличенной колесной базой, а не укороченной, как для европейского рынка. Новый Sportage станет на 17,5 см длиннее и на 1 см шире, высота увеличится на 1,5 см. Дорожный просвет у новинки 182 мм. Машина получила новый дизайн, одной из особенностей станет огромный интегрированный в консоль и изогнутый сенсорный дисплей объединенный с цифровой приборной панелью. Производитель обещает премиальный уровень отделки салона и использование первоклассных материалов. Цена новинки будет от 2,33 млн рублей в комплектации Comfort - это 2-литровый двигатель мощностью 150 л.с. и передний привод.
Kia EV6
Эту модель многие ждут, потому что, в отличие от других стран, у нас пока не настолько большой выбор электромобилей, а тем более кроссоверов! Модель оснащается электромоторами мощностью от 170 л.с. до 585 л.с., а также двумя батареями на выбор: 58 кВт⋅ч или 77,4 кВт⋅ч, запас хода на одном заряде обещан 380 и 510 км соответственно. Точная дата начала продаж неизвестна, но раньше второй половины года ждать модель в России не стоит. Также известно, что собирать электрические кроссоверы будут на калининградском заводе.
Hyundai Ioniq 5
Еще один электрический кроссовер должен приехать в Россию чуть раньше EV6, его ожидают уже летом. Кстати, Ioniq 5 и Kia EV6 собраны на одной платформе E-GMP. Среднеразмерный кроссовер с колесной базой 3000 мм оснащается теми же моторами, что и Kia, а вот вторая батарея на выбор чуть скромнее 72,6 кВт⋅ч, поэтому и максимальный запас хода на одном заряде 480 км.
Hyundai Ioniq 6
Следом за кроссовером на российский рынок поступит электрический седан от Hyundai, но будет это уже ближе к концу 2022. Поскольку это одна из самых ожидаемых новинок в мире, о нем сейчас что мало известно, кроме того, что это будет максимально комфортный и технически оснащенный автомобиль. Также не исключается, что у нас вся электрическая линейка будет продвигаться под отдельным брендом Ioniq.
- 370 000 РKIA Sportage 2001 в Москве
- 2 380 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 2 690 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 2 380 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 1 045 000 РKIA Sportage 2012 в Москве
- 2 089 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 2 100 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 1 800 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 1 750 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 770 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
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