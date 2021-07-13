Компания Opel представила Astra шестого поколения: новый дизайн, платформа, силовые агрегаты
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Компания Opel представила шестое поколение Astra. Впервые модель появилась 30 лет назад и стала преемником легендарного Kadett. Новая Astra будет доступна в виде подключаемого гибрида с двумя классами мощности. Также новинка получит суперэкономичные бензиновые и дизельные двигатели, и две коробки передач на выбор: 6-ступенчатая механика и 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Спектр мощности агрегатов варьируется от 81 кВт/110 л.с. до 165 кВт/225 л.с. (суммарная мощность системы привода).
Дизайн стал более динамичный с четкими линиями, без лишних деталей и с новым оформлением передней части – фирменным элементом Opel Vizor. Opel Astra выходит в виде спортивной пятидверной модели с купеобразным силуэтом и увеличенным внутренним пространством. Длина новой Astra составляет 4374 миллиметра, ширина 1860 миллиметров, колесная база 2675 миллиметров. В интерьере исчезли все аналоговые приборы, так как новое поколение Astra получило полностью цифровому кокпиту Pure Panel. Новая Astra получила современные системы помощи водителю, в том числе полуавтоматический ассистент перестроения.
В Европе новую Opel Astra можно заказать уже с осени, первые клиенты получат свои автомобили в начале 2022 года.
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