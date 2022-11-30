Пожар уничтожил пять автомобилей, арендованных под отпуск Байдена

Ранее мы писали Ford отзывает 200 000 внедорожников Expedition и Navigator из-за риска пожара Автопроизводитель объявил об отзыве популярных в Северной Америке внедорожников Ford Expedition и Lincoln ... Читать далее

Байден провел День Благодарения на роскошном острове Нантакет со своей семьей. Секретная служба арендовала у компании Hertz пять автомобилей для перевозки президента и его семьи, и все пять из них таинственным образом загорелись на парковке автопроката на следующий день после его отъезда. В пожаре пострадали внедорожники Chevrolet Suburban, Ford Explorer, Infiniti QX80, Ford Expedition и Jeep Gladiator, сообщает New York Post.

Автомобили были припаркованы в аэропорту Нантакета. Примерно в 5:22 на системе видеонаблюдения сотрудники аэропорта заметили языки пламени в районе парковки прокатных автомобилей. Персонал активировал систему оповещения и вызвал экстренные службы. Пожар быстро локализовали. Сообщается, что огонь вспыхнул всего в 10 метрах от топливных резервуаров аэропорта, где хранилось 95 тысяч литров топлива.

Известно, что компания Ford недавно объявила о массовом отзыве внедорожников Ford Expedition из-за риска возгорания аккумуляторов. Арендованный для Байдена Ford также подпадал под действие отзывной кампании, но аккумулятор на нем заменить не успели.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах