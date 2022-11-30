Пожар уничтожил пять автомобилей, арендованных под отпуск Байдена
Автомобили были припаркованы в аэропорту Нантакета. Примерно в 5:22 на системе видеонаблюдения сотрудники аэропорта заметили языки пламени в районе парковки прокатных автомобилей. Персонал активировал систему оповещения и вызвал экстренные службы. Пожар быстро локализовали. Сообщается, что огонь вспыхнул всего в 10 метрах от топливных резервуаров аэропорта, где хранилось 95 тысяч литров топлива.
Известно, что компания Ford недавно объявила о массовом отзыве внедорожников Ford Expedition из-за риска возгорания аккумуляторов. Арендованный для Байдена Ford также подпадал под действие отзывной кампании, но аккумулятор на нем заменить не успели.
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15.09.2022, 23:23
Ford отзывает 200 000 внедорожников Expedition и Navigator из-за риска пожара
Автопроизводитель объявил об отзыве популярных в Северной Америке внедорожников Ford Expedition и Lincoln Navigator после того, как узнал, что в системах отопления и охлаждения может возникнуть возгорание. Читать далее
-
19.05.2022, 15:26
Припаркованные внедорожники Ford могут внезапно загореться: в зоне риска 40 000 автомобилей
Компания Ford объявила о начале масштабной отзывной кампании, связанной с риском самопроизвольного возгорания. Проблему обнаружили у 40 000 внедорожников Ford Expedition и Lincoln Navigator.Читать далее
-
13.04.2022, 09:55
Продажи автомобилей в США рухнули на четверть: кто в лидерах?
В марте 2022 года американские дилеры реализовали 1,22 млн новых автомобилей или на 24% меньше, чем годом ранее. Падение продаж связано, прежде всего, с сокращением производства на фоне дефицита полупроводников.Читать далее
-
22.02.2022, 16:39
10 самых популярных автомобилей в США
В январе 2022 года американские дилеры реализовали немногим более 1 млн новых легковых автомобилей или на 9% меньше, чем годом ранее. В десятке бестселлеров – только две модели американских брендов, остальные – японцы.Читать далее
-
10.02.2022, 11:51
Американцев попросили назвать «автомобиль мечты»: оказалось, они разучились мечтать
Предпочтения по марке и модели автомобиля меняется у каждого человека с возрастом и по мере изменения уровня доходов. Но понятие «автомобиля мечты», как правило, мало подвержено влиянию обстоятельств.Читать далее
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