Renault намерена собирать свои кроссоверы в Узбекистане
Фото: Renault
На местном рынке планируется продавать кроссоверы. Первые экземпляры будут доступны для клиентов уже текущей осенью: «откроют сезон» Arkana и Kaptur, чуть позднее к ним добавится новое поколение Duster.
Развивать и расширять дилерскую сеть на территории Узбекистана Renault планирует постепенно, в соответствии с запросами рынка. Пока же фирменные продажи и сервис будут осуществляться на площадках всего 2 дилерских центров, расположенных Ташкенте.
По словам Яна Птачека, генерального директора «Renault Россия и СНГ», присутствие на быстро растущем рынке Узбекистана предполагает долгосрочный проект по локальной сборке автомобилей Renault и развитие дилерской сети.
Согласно данным агентства «Автостат», в прошлом году на узбекистанском рынке было реализовано 173 756 новых автомобилей. Самой раскупаемой моделью стала Chevrolet Nexia (55 506 ед.), за ней следовали Chevrolet Damas (40 445 ед.) и Chevrolet Cobalt (27 122 ед.) – все они местного производства.
- 1 779 000 РRenault Arkana 2020 в Москве
- 999 999 РRenault Kaptur 2021 в Москве
- 1 049 000 РRenault Kaptur 2017 в Москве
- 1 299 000 РRenault Kaptur 2018 в Москве
- 1 745 000 РRenault Kaptur 2020 в Москве
- 1 425 000 РRenault Kaptur 2019 в Москве
- 1 475 000 РRenault Kaptur 2019 в Москве
- 1 016 400 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 1 745 000 РRenault Arkana 2019 в Москве
- 1 270 000 РRenault Kaptur 2017 в Москве
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