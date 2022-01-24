Самым продаваемым автомобилем Японии стал Toyota Yaris: кого он сместил с трона?
Для компании Toyota этот результат стал, своего рода, событием. Хотя бы из тех соображений, что с 2016 года ни один автомобиль марки не мог добиться ничего подобного. Тогда, 6 лет назад победа улыбнулась Toyota Prius. А последние 4 года на вершине рейтинга оказывался Honda N-Box.
Крохотный микроавтобус коробковидной формы в прошлом году разошелся тиражом 188 940 ед. и, таким образом, опустился на вторую позицию, в то время как на «Ярис» поступило 212 927 японских заказов (+40,3% к показателю 2020 года).
Не меньшую радость сотрудникам Toyota доставило и 3 место модели Roomy. Прошлогодние подажи этого автомобиля, по сравнению с 2020-м, выросли на 54,5%. В ТОП-10 вошли еще 2 модели компании - Corolla и Alphard.
Неплохо провела минувший год и марка Daihatsu, являющаяся дочерней компанией Toyota Motor. В первой десятке числятся сразу два ее автомобиля - Tanto (5 позиция) и Move (7 место). Почетное 4 место у Suzuki Spacia, 9 и 10 строчки у представителей Nissan - Note и Roox.
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