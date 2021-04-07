ТОП-5 самых недорогих европейских кроссоверов в России
Renault Duster
Кроссовер Renault Duster выпускают на московском заводе французской марки. Недавно покупателям предложили автомобиль второго поколения, который отличается более стильным дизайном и современными опциями. Базовый кроссовер с 1,6-литровым «атмосферником» на 114 сил стоит от 945 000 рублей. Оснащение такой версии будет совсем небогатым: светодиодные ДХО, центральный замок и электроусилитель руля.
Renault Kaptur
Еще один компактный кроссовер Renault пережил рестайлинг в середине 2020 года. Обновления затронули преимущественно топовые комплектации. Например, появилась медиасистема EasyLink, новый турбомотор и вариатор. Сейчас базовая комплектация Life с тем же 114-сильным мотором и МКПП стоит от 1 165 000 рублей. В стандартное оснащение входят литые колесные диски, кондиционер и бесключевой запуск двигателя.
Renault Arkana
Стильный купе-кроссовер дебютировал на российском рынке летом 2019 года. Как уточняет издание carsweek.ru, за неполных два года цена его самой доступной комплектации выросла с 999 000 до 1 225 000 рублей. Под капотом все тот же 114-сильный «атмосферник», работающий в паре с механической коробкой передач. Уже в базе у «Арканы» есть светодиодная оптика, кондиционер и 17-дюймовые легкосплавные диски.
Skoda Karoq
Российская премьера Skoda Karoq состоялась в 2020 году. Кроссовер в стартовой комплектации Active с 1,6-литровым мотором MPI мощностью 110 сил и 5-ступенчатой «механикой» стоит минимум 1 493 000 рублей. В списке базового оснащения значатся обогреваемые форсунки омывателя, кондиционер, система помощи при старте на подъеме, подогрев передних сидений и задние датчики парковки.
Citroen C3 Aircross
Французский кроссовер отличается экстравагантным дизайном и позволит водителю выделиться на дороге. Под капотом самой бюджетной версии 1,2-литровый мотор мощностью 82 л.с. работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Расход топлива составляет 5,1 литра на 100 километров пробега. Цена Citroen C3 Aircross в версии Live со штатными светодиодными фарами начинается от 1 499 000 рублей.
- 1 209 000 РRenault Kaptur 2018 в Москве
- 1 475 000 РRenault Arkana 2019 в Москве
- 739 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 689 000 РRenault Duster 2015 в Москве
- 1 587 000 РRenault Arkana 2020 в Москве
- 810 000 РRenault Duster 2014 в Москве
- 685 000 РRenault Duster 2012 в Москве
- 880 000 РRenault Kaptur 2017 в Москве
- 1 129 000 РRenault Kaptur 2019 в Москве
- 1 349 000 РRenault Kaptur 2017 в Москве
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