4 июня 2021, 00:10
ТОП-5 самых популярных автомобилей в Европе в 2021 году
С начала года на европейском рынке было продано более 4 млн новых легковых автомобилей или на 23% больше, чем годом ранее. В пятерку самых востребованных вошли три «немца», «японец» и «француз».
Дарья Климова Фото: iStock
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На третьей позиции находится Toyota (245 тыс. экз., +31,1%), а бестселлером бренда в Европе стал малыш Yaris (74 тыс. экз.). На втором месте расположился Peugeot (285 тыс. экз., +41,9%), а самая востребованная модель – Peugeot 208 (79,5 тыс. экз.). Возглавляет ТОП-5 самых популярных автомобилей 2021 года на европейском рынке Volkswagen (451,8 тыс. экз., +15,8%) и конкретно – Volkswagen Golf (75,4 тыс. экз.).
Упомянутые модели: Volkswagen Golf (от 1 197 000 Р), Peugeot 208 (от 741 000 Р), Toyota Yaris (от 705 000 Р), BMW 3 (от 1 940 000 Р), Mercedes A (от 1 760 000 Р)
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