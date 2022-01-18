18 января 2022, 14:02
Toyota показала раллийный Yaris мощностью более 500 сил
Чемпионат мира по ралли 2022 года начнется 20 января с ралли Монте-Карло в Монако. Спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing показало потенциального чемпиона – хэтчбек GR Yaris Rally1.
Дарья Климова Фото: Toyota
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Фото: Toyota
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Фото: Toyota
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Фото: Toyota
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Фото: Toyota
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GR Yaris Rally1 визуально похож на стоковый хэтчбек (если мысленно снять весь спортивный обвес), но построен на шасси с пространственной рамой вместо цельного кузова серийного автомобиля. Всего в ралли будут участвовать четыре GR Yaris. За руль сядет восьмикратный чемпион мира Себастьен Ожье. Ему предстоит конкурировать с экипажами Ford Puma Rally1 M-Sport и Hyundai i20 Rally1. По итогам Чемпионата мира по ралли 2021 года, команда Toyota Gazoo Racing заняла первое место в зачете производителей.
Упомянутые модели: Toyota Yaris (от 705 000 Р)
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