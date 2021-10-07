В Москве открылся новый шоурум AURUS
В новом демонстрационном пространстве клиенты смогут более детально ознакомиться с брендом и модельным рядом, а также получить информацию по возможной индивидуализации автомобилей. Здесь же можно будет оформить покупку машины. На территории Авилона будет осуществляться диагностика и техническое обслуживание моделей AURUS.
Семейство AURUS — это автомобили представительского класса российского производства. Разработка проекта велась институтом «НАМИ» с 2013 года для «перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране». На сегодняшний день модельный ряд бренда состоит из следующих моделей: Senat и Limousine.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий