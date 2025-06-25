Владельцы Haval Jolion с пробегом 100k+ рассказали о поломках
Еще одну историю рассказал Никита, который владеет Haval Jolion 2022 года с пробегом 102 тыс. км. За три года ему пришлось поменять переднюю правую ступицу. Он планировал выставить авто на продажу за 1,65 млн рублей, но быстро отказался от этой мысли из-за грабительских предложений перекупщиков и отсутствия выгодного трейд-ина. Никита продолжает ездить на своем Jolion. Машина ни разу не подводила его в дороге, что особенно важно для поездок с семьей.
Еще одна история – от владельца Николая, который на своем Haval Jolion 2023 года наездил 100 тыс. км. Единственная существенная проблема, с которой он столкнулся, – повреждение проводки в косе переднего колеса, связанной с ABS. Поломку быстро устранили на СТО, после чего система стала работать корректно. Сейчас Николай хочет продать свой Jolion за 1,67 млн рублей. Александр, владелец машины 2022 года с пробегом 107 тыс. км, также отметил надежность кроссовера, хотя сталкивался с неисправностью камеры заднего вида. Диагностика и ремонт заняли всего один день. По сравнению с его предыдущим Nissan X-Trail, Haval Jolion оказался значительно более надежным и практичным. Расставаться с кроссовером он не намерен.
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04.06.2025, 08:03
Самые популярные кроссоверы в мае 2025 года в России. Список из 8 моделей
В мае 2025 года российский авторынок продолжил падение. Дилеры продали 91,2 тыс. новых легковых автомобилей или на 28% меньше, чем в мае 2024-го. Но даже в условиях сокращающегося общего объема продаж, модели SUV по-прежнему остаются фаворитами у покупателей. Представляем список самых популярных автомобилей этого сегмента по итогам мая.Читать далее
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Почему за одни и те же машины россияне платят вдвое больше, чем жители Беларуси и Казахстана
Российские автолюбители вынуждены платить за автомобили значительно больше, по сравнению со своими соседями из Беларуси, Казахстана, не говоря уже о жителях Китая. Разница в ценах может достигать двух-трех раз, несмотря на то, что речь идет об абсолютно одинаковых моделях.Читать далее
-
28.05.2025, 14:57
Россиянам перечислили лучшие китайские кроссоверы до 3 млн рублей
В сегменте китайских кроссоверов на российском рынке покупателям предлагают широкий выбор автомобилей, сочетающих современный дизайн, комфорт и хорошие технические характеристики. Директор по продажам крупного дилерского холдинга назвал три самых достойных варианта в бюджете до 3 млн рублей.Читать далее
-
07.05.2025, 08:46
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В апреле 2025 года российский авторынок продолжил падение. По данным аналитического агентства «Автостат», за минувший месяц в стране было продано 102,1 тысячи новых легковых автомобилей, что на 26% меньше, чем в апреле 2024 года. Несмотря на снижение продаж, лидерство в SUV-сегменте продолжает удерживать Haval Jolion.Читать далее
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