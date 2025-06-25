Владельцы Haval Jolion с пробегом 100k+ рассказали о поломках

29.05.2025, 07:26

Почему за одни и те же машины россияне платят вдвое больше, чем жители Беларуси и Казахстана

Российские автолюбители вынуждены платить за автомобили значительно больше, по сравнению со своими соседями из Беларуси, Казахстана, не говоря уже о жителях Китая. Разница в ценах может достигать двух-трех раз, несмотря на то, что речь идет об абсолютно одинаковых моделях.Читать далее