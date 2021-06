Встреча Путина и Байдена: на чем приехали президенты

Первым на встречу прибыл Владимир Путин. Лимузин Aurus Senat ждал его у трапа самолета в компании еще нескольких седанов Aurus и минивенов Aurus Komendant. Журналисты насчитали в кортеже российского президента не меньше 17 автомобилей. Также они отметили, что на встречу с американским президентом Путин, вопреки обыкновению, не опоздал. Они напомнили, что в свое время английской королеве пришлось ждать Путина 14 минут, Папе Римскому – 50 минут, а канцлеру Германии Ангеле Меркель – 4 часа.

Лимузин Aurus оснащен гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового турбомотора V8, который работает в связке с небольшим электродвигателем и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная отдача достигает 598 лошадиных сил. Правительственные автомобили собирали силами специалистов НАМИ. В последний день мая на заводе в Елабуге стартовало серийное производство седанов Aurus Senat, предназначенных для свободной продажи. Правда, очередь из предзаказов растянулась на несколько месяцев.

Putin just arrived for the summit - here first and on time. Usually likes to make people - even the Pope - wait #GenevaSummit2021 pic.twitter.com/K1vxxfnOKc