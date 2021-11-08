Жемчужина свалки: 1981 VW Dasher Diesel Wagon
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Продажи Volkswagen Dasher продолжались в Северной Америке в течение всего 1981 модельного года. Недавно на северо-востоке Колорадо на свалке нашли один из тех Dashers последнего года выпуска с пятью дверями и двигателем с водяным охлаждением.
Продажи Passat продолжались здесь и в 1982 году, но Passat B2 получил в США шильдик Quantum. У бензиновых Dasher был 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 76 лошадиных сил, этого было достаточно для автомобиля той эпохи. Однако в этой находке стоит 52-сильный дизель, и если верить отзывам прошлых лет, дизели VW того периода не славились своим качеством. Тем не менее, экономия топлива для Dasher Diesel была впечатляющей.
Эта машина проехала 156 184 миль, что было долгой жизнью для автомобиля того времени. Цены на Dasher Diesel Wagon 1981 года начинались с 8 740 долларов (сегодня это около 27 555 долларов). Между тем, новый универсал Honda Civic 1981 года стоил 5 749 долларов, а универсал Datsun 510 1981 года 6 689 долларов.
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- 1 999 000 РVolkswagen Passat 2017 в Москве
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- 720 000 РVolkswagen Passat 2012 в Москве
- 2 277 000 РVolkswagen Passat 2017 в Москве
- 859 000 РVolkswagen Passat 2011 в Москве
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- 1 930 000 РVolkswagen Passat 2018 в Москве
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