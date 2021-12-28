3 лучших кроссовера с «атмосферником», «автоматом» и полным приводом
Автомобилисты с недоверием относятся к техническим новинкам, тем более что нареканий они вызывают немало. Многие по-прежнему отдают предпочтение проверенным временем атмосферным двигателями и классическим гидротрансформаторным коробкам передач. Редакция издания Тарантас Ньюс составила рейтинг полноприводных кроссоверов, оснащенных этими отлично зарекомендовавшими себя агрегатами.
Geely Atlas
Кроссовер Geely Atlas неизменно входит в число наиболее популярных китайских автомобилей на российском рынке. Автомобиль оснащен атмосферными 2,0-литровыми или 2,4-литровыми двигателями, однако полноприводная трансмиссия и 6-ступенчатый «автомат» положены лишь старшему 149-сильному 2,4-литровому мотору. Такой автомобиль можно заказать в двух уровнях оснащения, Luxury LED и Luxury LED YandexAuto, по цене от 1 836 990 и 1 851 990 соответственно. Вторая, как ясно из названия, отличается лишь системой Yandex Auto.
Kia Sportage
Корейский кроссовер четвертого поколения отлично зарекомендовал себя в России и весьма востребован как у дилеров, так и на вторичном рынке. Несмотря на скорое появление в продаже модели новой генерации, актуальный Sportage не выглядит устаревшим. Полноприводная трансмиссия в сочетании с автоматической коробкой передач может работать совместно с 2,0-литровым 150-сильным агрегатом или 2,4-литровым двигателем мощностью 184 л.с. Самой доступной будет версия Comfort за 2 129 900 рублей, а топовый вариант Premium Black Edition стоит от 2 744 900 рублей.
Suzuki SX4
Японский кроссовер известен своей надежностью и выносливостью и пользуется заслуженной любовью россиян. Внешность SX4 можно назвать несколько консервативной, но это не мешает автомобилю пользоваться стабильным спросом на рынке. Полноприводная модификация с автоматической коробкой передач и атмосферным двигателем доступна лишь в исполнении GL. Такой кроссовер оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 117 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода ALLGRIP 4WD. Цены начинаются от 2 009 000 рублей.
- 370 000 РKIA Sportage 2001 в Москве
- 1 010 000 РSuzuki SX4 2010 в Москве
- 2 380 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 2 690 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 2 380 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 1 700 000 РGeely Atlas 2018 в Москве
- 1 045 000 РKIA Sportage 2012 в Москве
- 2 089 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 2 100 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 1 800 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
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