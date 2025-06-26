Названы главные конкуренты Lada Azimut. Список внушительный
Напомним, в линейку двигателей Lada Azimut войдут два бензиновых мотора собственной разработки – 1.6 (120 л.с.) и 1.8 (132 л.с.), работающих в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Также ожидается версия с китайским турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с. и автоматической коробкой передач. Полного привода у автомобиля не будет – из-за особенностей платформы он не предусмотрен.
Вместе с тем, у Azimut есть ряд преимуществ. Это – узнаваемый дизайн, простота конструкции и предсказуемый уровень надежности. Потенциальными покупателями Lada могут стать корпоративные парки и такси, где важны стоимость обслуживания и ремонтопригодность. Чтобы отвоевать свою нишу, Lada должна будет предложить не просто яркий дизайн, но и реальные бонусы в виде сервисных программ, гарантии или выгодного кредитования. Иначе список конкурентов будет расти, а спрос на Azimut – падать.
Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков опубликовал в своем телеграм-канале список моделей, стартовые цены которых укладываются в бюджет до 2,5 млн рублей. Он оказался внушительным – три десятка моделей, среди которых как малоизвестные машины, так и бестселлеры отечественного сегмента SUV:
- Kaiyi X3 – от 1 375 000 руб.
- Jetour X50 – от 1 490 000 руб.
- JAC JS3 – от 1 539 000 руб.
- Москвич 3 – от 1 603 000 руб.
- Kaiyi X3 Pro – от 1 675 000 руб.
- Chery Tiggo 4 Pro – от 1 730 000 руб.
- Jetour Dashing – от 1 739 900 руб.
- SWM G01 – от 1 754 500 руб.
- Haval Jolion – от 1 799 000 руб.
- Changan CS35 Plus – от 1 799 900 руб.
- Solaris HC (Creta) – от 1 819 000 руб.
- Xcite X-Cross 7 – от 1 849 000 руб.
- SWM G05 Pro – от 1 864 500 руб.
- JAC JS6 – от 1 889 000 руб.
- DFSK 500/580 – от 1 899 000 руб.
- BAIC X7 – от 1 940 000 руб.
- Chery Tiggo 4 – от 1 949 000 руб.
- BAIC X55 – от 1 975 000 руб.
- Haval M6 – от 1 979 000 руб.
- Jetour X70 Plus – от 2 049 900 руб.
- GAC GS3 – от 2 099 000 руб.
- BAIC X75 – от 2 100 000 руб.
- Omoda C5 – от 2 169 900 руб.
- Changan Uni-S – от 2 169 900 руб.
- Soueast S07 – от 2 249 000 руб.
- Haval H3 – от 2 249 000 руб.
- Kaiyi X7 Kunlun – от 2 250 000 руб.
- KGM Tivoli – от 2 390 000 руб.
- Changan CS75 Plus – от 2 440 000 руб.
- Chery Tiggo 7 Pro Max – от 2 470 000 руб.
Таким образом, даже если Lada Azimut будет стоить около 2,5 млн рублей, она попадет в плотное окружение, где представлены машины с продвинутым оснащением, большим набором технологий и зачастую с полным приводом. К тому же некоторые из них уже собирают в России. Главным вызовом для Azimut станет его стоимость. Если цена действительно будет стремиться к 2,5 млн рублей, спрос может оказаться ниже ожидаемого, особенно на фоне массового предложения китайских брендов. Но если отечественный кроссовер сможет найти баланс между ценой, качеством и доступностью запчастей, он получит шанс закрепиться на рынке.
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