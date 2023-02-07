3 современных автомобиля из параллельной вселенной

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Независимый дизайнер, скрывающийся под ником automotive.ai, опубликовал несколько изображений из параллельной вселенной, созданных искусственным интеллектом. Например, премиальный электрокар Tesla Model S вышел на рынок в 2012 году. Но что если бы история модели началась в США на 50 – 60 лет раньше, в эпоху величественных Chevrolet Bel Air и Buick Skylark?

Другой интересный вариант для фантазий о прошлом – кроссовер Audi Q5, продажи которого начались в 2008 году. Появись он на полвека раньше, облик кроссовера напоминал бы основательно лифтованные универсалы Audi начала 1970-х годов с рублеными формами кузова и четырехугольными фарами.

Фото: automotive.ai

Volkswagen Tiguan появился на свет в 2007 году и сейчас готовится сменить второе поколение. Кроссовер можно считать одной из самых успешных моделей марки, поэтому любопытно взглянуть, как он выглядел бы полвека назад, будь он ровесником Volkswagen Golf. Но автор пошел еще дальше и представил нам кроссовер в духе первого Volkswagen Beetle середины XX века.

Упомянутые модели: Tesla Model S (от 8 200 000 Р ) , Audi Q5 (от 2 750 000 Р ) , Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р )

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