3 современных автомобиля из параллельной вселенной
Фото: automotive.ai
Другой интересный вариант для фантазий о прошлом – кроссовер Audi Q5, продажи которого начались в 2008 году. Появись он на полвека раньше, облик кроссовера напоминал бы основательно лифтованные универсалы Audi начала 1970-х годов с рублеными формами кузова и четырехугольными фарами.
Volkswagen Tiguan появился на свет в 2007 году и сейчас готовится сменить второе поколение. Кроссовер можно считать одной из самых успешных моделей марки, поэтому любопытно взглянуть, как он выглядел бы полвека назад, будь он ровесником Volkswagen Golf. Но автор пошел еще дальше и представил нам кроссовер в духе первого Volkswagen Beetle середины XX века.
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Чемпионка России погибла в жутком ДТП в Карелии
В четверг, 12 января, на трассе «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате погибли два человека, среди них – чемпионка России Лейла Салямова. Ей было 23 года.Читать далее
-
12.01.2023, 08:08
Видео: Автопилот Tesla устроил массовую аварию в тоннеле
Массовая авария с участием 8 автомобилей в тоннеле в Сан-Франциско произошла еще в конце ноября, но видео с дорожных камер стало достоянием общественности только сейчас. Власти все еще ведут расследование, но виновник уже известен – это искусственный интеллект Tesla.Читать далее
-
01.01.2023, 16:00
Volkswagen предупреждает о январских перебоях в сборке автомобилей на головном предприятии
Немецкий концерн Volkswagen вынужден будет сократить рабочие смены на своем вольфсбургском предприятии в январе наступившего года. Об этом агентству Reuters сообщил представитель автогиганта.Читать далее
-
23.12.2022, 17:12
Автопилоты Tesla не справляются с заявленными возможностями
Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) инициировало еще два специальных расследования ДТП с участием электромобилей Tesla, чьи передовые системы помощи водителю, как заявлено, стали фактором аварии.Читать далее
-
02.12.2022, 14:58
5 самых ненадежных кроссоверов 2022 года: больше всего хлопот с Volkswagen
Нет ничего хуже, чем купить автомобиль только для того, чтобы убедиться на личном горьком опыте, что это одна из самых ненадежных моделей в своем классе. Издание Topspeed назвало пять самых ненадежных кроссоверов.Читать далее
-
30.11.2022, 16:58
В Татарстане владелец Tesla заблокировал зарядный терминал, который убил его электрокар
Электромобили Tesla остаются в России экзотикой. Официально машины в нашу страну не поставляют, их ввозят в частном порядке. В подавляющем большинстве это подержанные автомобили старше трех лет.Читать далее
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