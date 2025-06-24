Родственники подали в суд на автопилот Tesla за убийство целой семьи
В иске утверждается, что гибель людей стала следствием «недостатков и небезопасного устройства» системы автономного управления. Подчеркивается, что все пассажиры были пристегнуты, но это не уберегло их от смерти. Представители истцов обвиняют компанию в недостаточном информировании пользователей: якобы рекламные заявления и маркетинговые обещания Илона Маска создают ложное представление о том, что машина может ехать без участия человека. В частности, в документах упоминается высказывание основателя Tesla 2016 года, когда он заявил, что фирменная система Autopilot «вероятно лучше человека».
Судебный процесс послужит очередным примером для представителей власти и юристов, пытающихся разграничить ответственность между человеком и искусственным интеллектом. Истцы указывают, что за последние годы тысячи владельцев Tesla доверяли системам автономного вождения, считая их надежными в повседневных ситуациях. В то же время, по данным экспертов, такие системы пока не способны адекватно реагировать на нестандартные дорожные ситуации без участия водителя. Это ставит под вопрос саму стратегию продвижения автономных технологий и необходимость четкого правового регулирования таких случаев. Дело «Драйерман против Tesla» может стать важным прецедентом, который определит, насколько производители электромобилей могут нести ответственность за работу систем, которые они сами позиционируют как полуавтономные.
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Model S стала первой полноценной моделью Tesla после Roadster, дебютировав в 2012 году и задав стандарты для электромобилей. На протяжении десяти лет этот автомобиль оставался флагманом компании, претерпевая многочисленные обновления, чтобы соответствовать современным технологическим трендам.Читать далее
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14.11.2024, 00:14
Самые дерзкие и удивительные концепты выставки SEMA в Лас-Вегасе
В начале ноября в Лас-Вегасе прошла очередная выставка SEMA – одно из крупнейших мероприятий в автомобильной индустрии. Свои машины, оборудование и детали для тюнинга представили как известные компании и тюнинг-ателье, так и небольшие фирмы или энтузиасты-самоучки.Читать далее
-
08.11.2024, 11:07
В уникальной гонке сразились Tesla, Lucid и Rimac: суммарно 4100 сил за 2,8 млн долларов
Довольно долго электрическая Tesla Model S безраздельно царствовала на дрэговых дистанциях в четверть мили (402 метра), с легкостью оставляя далеко позади даже именитых соперников с ДВС. Но сейчас у нее появились действительно серьезные конкуренты.Читать далее
-
06.11.2024, 07:13
Представлен самый быстрый полицейский автомобиль
На проходящей в эти дни в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники SEMA 2024 публике показали самый быстрый полицейский автомобиль. Тюнинг-ателье Unplugged Performance построило его на базе Tesla Model S Plaid.Читать далее
-
23.08.2023, 18:12
6 самых ненадежных автомобилей на вторичном рынке
Как купить недорогой подержанный, но при этом надежный автомобиль? Таким вопросом задаются автолюбители во всем мире. Эксперты британского издания WhatСar вместе со специалистами страховой компании MotorEasy составили «черный список» из самых проблемных авто с пробегом.Читать далее
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