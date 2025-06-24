Родственники подали в суд на автопилот Tesla за убийство целой семьи

26.06.2023, 07:16

Tesla Model S может проехать более 1 600 километров без подзарядки, но есть один нюанс

Ограниченный запас хода является одним из главных аргументов против электрокаров. Американский ютубер решил исправить этот недостаток. После небольшой доработки его Tesla Model S может преодолевать более 1 600 километров без подзарядки.Читать далее