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30 сентября 2021, 19:57

5 лучших корейских роскошных автомобилей

В последние годы корейские бренды производят фурор на рынке роскошных автомобилей. Компани начали энергичную атаку на сильнейших в этом сегменте. Давайте посмотрим, что они нам предлагают.
Фото: hotcars.com
5 лучших корейских роскошных автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 лучших корейских роскошных автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 лучших корейских роскошных автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 лучших корейских роскошных автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 лучших корейских роскошных автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 лучших корейских роскошных автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 лучших корейских роскошных автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 лучших корейских роскошных автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 лучших корейских роскошных автомобилей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 лучших корейских роскошных автомобилей
5 лучших корейских роскошных автомобилей
5 лучших корейских роскошных автомобилей
5 лучших корейских роскошных автомобилей
5 лучших корейских роскошных автомобилей
5 лучших корейских роскошных автомобилей
5 лучших корейских роскошных автомобилей
5 лучших корейских роскошных автомобилей
5 лучших корейских роскошных автомобилей

Учитывая приток корейских роскошных моделей на российских и европейских дорогах, ясно, что корейские автопроизводители, начали притеснять сильнейших в сегменте роскошных автомобилей. Поклонники роскошных автомобилей избалованы выбором, но корейские бренды вносят в этот класс свою изюминку. Эти красавицы постепенно растут в мировом рейтинге роскошных автомобилей благодаря своим высочайшим характеристикам и одним из самых роскошных интерьеров.

Корейские компании переманивали лучших специалистов из европейских автомобилестроительных компаний, но для того, чтобы победить британскую роскошь, потребовалось гораздо больше.

Kia K900

Kia описывает топовый K900 как роскошный седан с вневременным дизайном, основанным на искусстве и науке. Учитывая, что новый K900 предлагает 14,5-дюймовую информационно-развлекательную систему, умное приложение для смартфона и многоцелевую систему аутентификации по отпечаткам пальцев, он полностью соответствует описанию автопроизводителя.

Рестайлинг K900 в середине цикла включает в себя новый дизайн логотипа Kia, увеличенную решетку радиатора, новые светодиодные фонари, улучшенное звукоизолирующее стекло, новую деревянную отделку и более красивую обивку. Среди роскошных функций аналоговые часы Maurice Lacroix, трехзонный климат-контроль, задняя шторка с электроприводом, беспроводные зарядные устройства для смартфонов, сиденье водителя с поясничной опорой в 16 направлениях, аудиосистема премиум-класса, развлекательная система с двумя мониторами в задней части салона, а также система вентиляции и охлаждения задних сидений.

Genesis G80

Genesis G80 предлагает свежий взгляд на то, каким должен быть автомобиль премиум-класса, что приближает его к вершине конкурентоспособного класса роскошных седанов. G80 имеет шикарный салон, поразительный дизайн экстерьера, легкое управление. Варианты силовых агрегатов включают стандартный 2,5-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 300 л.с. с турбонаддувом и 3,5-литровый V-6 с твин-турбонаддувом мощностью 375 л.с. Салон G80 демонстрирует элегантный дизайн, обтекаемую приборную панель и роскошную отделку. В целом интерьер выглядит очень интересным, плюс для пассажировов доступны такие функции, как круговое внутреннее освещение, 12,3-дюймовый цифровой приборный блок, 14,5-дюймовая информационно-развлекательная система, подогрев и вентиляция передних и задних сидений, проекционный дисплей, Apple Carplay, Android Auto и аудиосистема Lexicon.

Hyundai Azera

Флагманский Azera или Grandeur — элегантное решение Hyundai для рынка представительских седанов. Azera отличается от других двойников смелой, но чувственной решеткой с ромбовидным рисунком, включающей вставки в виде драгоценных камней, стильные хромированные элементы и светодиодные фары особой формы. Модель оснащают: 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым или 3,3-литровым шестицилиндровым двигателем, также есть 2,4-литровый бензиновый / электрический гибрид и 3,0-литровый бензиновый / газовый двигатель.

В салоне Azera много места, а кожаная обивка поражает своим качеством. Потолок в данной модели выполнен из замши. А 64-цветовое круговое освещение и высококачественные материалы по всему периметру делают салон еще более роскошным. В Azera стоит технология Hyundai Smartsense, пара 12,3-дюймовых экранов, аудиосистема Infinity с 10 динамиками, проекционный дисплей, панорамная крыша, беспроводная зарядка, стандартные функции USB, Apple CarPlay и Android Auto.

Kia Telluride

Telluride стал еще одним большим хитом для Kia, выделяясь среди остальных трехрядных кроссоверов среднего размера. Отмеченный наградами автомобиль Telluride занял первое место в рейтингах внедорожников среднего размера, отчасти благодаря своей вместительности, практичности, комфорту и богатому стандартному оснащению.

Высококлассный интерьер Kia Telluride предлагает отличное качество, привлекательные материалы и множество желаемых функций, несмотря на смелый внешний вид. Необычные варианты включают в себя проекционный дисплей, настройки памяти водительского сиденья, обивку потолка премиум-класса, кожаную обивку Nappa, а также задние сиденья с подогревом и вентиляцией. Кроме того, внедорожник может похвастаться многочисленными функциями безопасности, 10,3-дюймовой информационно-развлекательной системой, Apple CarPlay, Android Auto, Driver Talk, аудиосистемой Harman Cardon с 10 динамиками, беспроводной зарядкой смартфона и инвертором питания на 110 вольт.

Genesis G90

Полноразмерный флагманский седан Genesis G90 стал серьезным соперником в своем классе с кабиной, похожей на лимузин, приятным качеством езды и впечатляюще заниженными ценами. G90 получил сложную трансмиссию, подвеску с адаптивным управлением и шасси, которые вместе создают сверхжесткую конструкцию для точного управления и впечатляющих характеристик. Стандартный 3,3-литровый V-6 с двойным турбонаддувом и дополнительный 5,0-литровый V-8 работают плавно и тихо, что способствует безмятежной атмосфере салона G90.

Салон G90 отличается многочисленными не только роскошными, но и удобными функциями, включая кожу наппа, дерево, матовый металл и замшу. Седан не уступает своим более дорогим конкурентам. Например, сиденье водителя можно отрегулировать в 22 направлениях, здесь есть и интеллектуальный багажник с электроприводом и громкой связью, двери с электроприводом, проекционный дисплей, задний солнцезащитный козырек с электроприводом, а также охлаждаемые и подогреваемые передние сиденья.

Упомянутые модели: Genesis G90 (от 4 775 000 Р), KIA Telluride, Hyundai Grandeur, Genesis G80 (от 3 850 000 Р), KIA K900 (от 3 614 900 Р)
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