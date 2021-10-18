7 автомобилей, продажи которых растут вопреки всему
Chery Tiggo 7 Pro
В сентябре кроссовер занял 18-ое место в списке самых продаваемых в России автомобилей. Так высоко китайские автомобили до сих пор не поднимались. Россияне приобрели 1 611 таких машин или в 5 раз больше, чем в сентябре 2020 года.
Toyota Land Cruiser Prado
Найти новый Toyota Land Cruiser 300 у дилеров практически невозможно, зато дефицита «младшего» внедорожника Prado не наблюдается. В сентябре дилеры реализовали 1 466 экземпляров, что почти в 5 раз превышает результат 2020 года. Toyota Land Cruiser Prado отлично подходит для тех, кому нужен рамный внедорожник по приемлемой цене.
Hyundai Solaris
Седан Solaris стал единственным в пятерке бестселлеров, кому удалось нарастить продажи в сентябре 2021 года. За месяц было продано 6 258 экземпляров или на 16% больше, чем годом раньше. Как отмечает издание Carsweek, седан Hyundai Solaris можно считать неплохим выбором, поскольку модель обладает высокой остаточной стоимостью.
Toyota Camry
Обновленная версия Camry появилась в России в апреле нынешнего года, однако к росту продаж это не привело. Более того, японский бизнес-седан уступил лидерство в своем сегменте корейскому Kia K5. Но в сентябре ситуация немного выправилась. Дилеры Toyota реализовали 3 156 экземпляров или на 7,8% больше, чем годом ранее.
Kia K5
Главный конкурент японского Toyota Camry также отличился в сентябре. Его продажи выросли сразу на 29% относительно сентября прошлого года и достигли 2 298 экземпляров. Однако если сравнивать с началом 2021 года, то сейчас наблюдается определенный спад продаж, и нехватка «живых» машин у дилеров играет в этом не последнюю роль.
Kia Sorento
Рост продаж в сентябре 2021-го продемонстрировала еще одна модель Kia – среднеразмерный кроссовер Sorento. На нем остановили свой выбор 1 843 покупателя (+27%). Правда, главным фактором увеличения спроса стала низкая база прошлого сентября, когда все ждали выхода машины нового поколения.
Mazda CX-5
Японский кроссовер возвращается в ТОП-25 лидеров российского авторынка и демонстрирует уверенный рост продаж. В сентябре дилеры Mazda реализовали 1 458 новых кроссоверов, что на 25% больше, чем годом ранее. Дефицит машин у других брендов заставил покупателей обратить внимание на этот кроссовер.
- 990 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 1 530 000 РMazda CX-5 2015 в Москве
- 1 720 000 РToyota Land Cruiser Prado 2009 в Москве
- 590 000 РHyundai Solaris 2012 в Москве
- 1 145 000 РHyundai Solaris 2019 в Москве
- 775 000 РHyundai Solaris 2012 в Москве
- 2 330 000 РToyota Camry 2018 в Москве
- 4 250 000 РToyota Land Cruiser Prado 2018 в Москве
- 2 600 000 РToyota Land Cruiser Prado 2008 в Москве
- 1 965 000 РKIA Sorento 2016 в Москве
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