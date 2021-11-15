Адиль Ширинов рассказал о первых автомобилях Aurus: кто их собирает, кто на них ездит
Фото: «БИЗНЕС Online»
Если заказчики с Ближнего Востока предпочитают белые автомобили со светлым салоном, то российские клиенты заказывают синие, серые, черные, белые и двуцветные Aurus. Например, на российском этапе Формулы-1 в Сочи на публике появился двуцветный сине-серебристый седан. Как подчеркнул Адиль Ширинов в интервью изданию Бизнес Онлайн, у автомобилей Aurus нет как таковой «базовой комплектации». Каждая машина изготавливается под конкретного клиента в соответствии с его индивидуальными пожеланиями: «покупатель определяет количество опций, отделку салона и так далее».
В Елабуге сборка автомобилей Aurus проходит по принципу полного цикла: от оцинковки металла и сварки кузова, штамповки деталей до покраски. На отдельном заводе осуществляется сборка по технологии 4.0. Процесс полностью автоматизирован, управляется онлайн: от получения заказа от клиента до выдачи ему готовой машины. Там работают в основном молодые татарстанские девчонки и мальчишки, средний возраст – 25 – 26 лет. Акцент сделали на обучаемость, а не на опыт, поскольку опыта сборки автомобилей люксового сегмента все равно ни у кого в России нет. В следующем году в Елабуге начнут собирать внедорожники Aurus. Необходимое оборудование уже закуплено.
На предприятии внедрена технология «дом клиента». Есть клиентская зона, оформленная в стиле салона Aurus, и покупатель может приехать на любом этапе производства автомобиля, провести время с семьей, побывать на заводе, сделать виртуальный тур, тест-драйв и так далее.
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