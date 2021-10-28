28 октября 2021, 17:45
Aurus расширяет географию продаж: автосалон люксовой российской марки открывается в Петербурге
В Петербурге появится первый дилерский центр Aurus, он сможет похвастаться самым большим шоурумом, который займет несколько этажей в отдельно стоящем здании.
Дарья Климова Фото: Aurus
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Площадь шоурума составит более 650 квадратных метров. Он станет самой большой галереей бренда. Выставочные площади расположатся на нескольких этажах. Наряду с гражданскими версиями здесь будут представлены бронированные модификации. Петербургский дилерский центр откроется в первой половине 2022 года. Кроме того, до конца 2021 года «Автодом» должен получить статус авторизированного сервисного центра Aurus, и первые владельцы роскошных седанов в ближайшей перспективе смогут обслуживать свои автомобили в Санкт-Петербурге.
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