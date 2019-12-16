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16 декабря 2019, 21:42

Автомобили, которые редко покупают в России

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Фото Техинком
В картине продаж новых автомобилей на российском авторынке фигурируют, как правило, одни и те же модели. Тем не менее, не все соотечественники готовы выбирать массовых бестселлеров. В нашей стране покупают и непопулярные машины, правда, крайне редко.

С начала года через сервис avtocod.ru пользователи проверили историю 28,6 млн автомобилей. В списке популярных оказались Camry, Priora, Focus, Solaris и Rio. А вот список редко покупаемых машин выглядит совсем иначе: некоторые из них совсем забылись автомобилистам. Представляем ТОП-5 самых редко покупаемых авто в РФ.

Daihatsu Boon

Daihatsu Boon
От 1.3 л, 90 / 66 при 6000 л.с
Предшественником этого хэтчбека является автомобиль Storia, который считается аналогом Toyota Duet. Boon был совместно разработан двумя японскими компаниями - Toyota и Daihatsu, поэтому модель является по сути близнецом Toyota Passo. Вот такая необычная родословная у модели.

Главное преимущество машины – просторность. Также она имеет специальную технологию обработки клапанов двигателя, разработанную инженерами Toyota, и поэтому обладает хорошей шумоизоляцией. Конструкторы старались сделать «Бун» привлекательным для женщин, потому он получился максимально простым в управлении. Но это, к слову, по достоинству оценили и мужчины. В движение автомобиль приводят 1-, 1,3-литровые бензиновые двигатели мощностью 71 и 90 л .с. соответственно.

Honda Vezel

Honda Vezel
От 1.5 л, 130 л.с
Этот вседорожник построен на базе Honda Fit, но по размерам сопоставим с Nissan Qashqai. Под капотом автомобиля установлена гибридная силовая установка на основе 1,5-литрового ДВС. Привод – передний или полный за доплату. Покупатели ценят Vezel, прежде всего, за экономичность. Расход топлива на загородной трассе составляет всего 5-6 л/100 км пути. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот».

Недавно компания заявила, что модельный ряд сократится на треть, поскольку чистая прибыль Honda Motor Co. сократилась в прошлом финансовом году на 42,4%. Сейчас 60% мировых продаж марки приходится на 5 моделей: Fit/Jazz, Civic, Accord, Vezel/HR-V и CR-V. Им ничего не угрожает.

Mitsubishi Minica

Mitsubishi Minica
50 л.с
Большинство продаваемых в Японии этих «малышей» оснащают гидромеханической автоматической 3- или 4-диапазонной трансмиссией. А под капотом находится 0,7-литровый бензиновый агрегат мощностью 50 л. с. Привод – передний.

Невостребованность и редкость этого авто в России объясняется несколькими причинами: недостаток места в салоне, маленький багажник, отсутствие шумоизоляции, правый руль, а главное — трудно найти детали. Тем не менее, есть смельчаки, которые все же решаются купить себе такую малолитражку.

Hyundai Centennial

Hyundai Centennial
От 3.5 л, 210 л.с
Премиум-авто из 90-х. Роскошный по тем временам интерьер и богатое техническое оснащение сделали Centennial одним из любимцев у зажиточных автомобилистов. Среди оригинальных опций, считавшихся в начале 2000-х чудом техники, можно назвать трехзонный климат-контроль и электропривод салонного зеркала заднего вида.

На седан устанавливались три различных бензиновых двигателя. Два V6 c рабочим объемом 3,5 или 3,8 л обеспечивали отдачу в 210 или 252 л.с. А топовый, 4,5-литровый V8, развивал максимальную мощность в 270 «лошадей». В пару ко всем моторам предлагался безальтернативный 5-диапазонный «автомат». Автомобиль отличался великолепной управляемостью и завидной плавностью хода. Сейчас, конечно, премиальные машины превосходят во сто крат по всем параметрам, но доступная цена устаревшего «люкса» привлекает некоторых.

Toyotа Pronard

Toyota Pronard
От 3 л, 215 л.с
Мало кто знает о существовании этого седана, поэтому он является одним из самых редко покупаемых в Россиию Pronard оснащается 3-литровым мотором мощностью в 215 л.с. без турбонадува. В некоторых комплектациях вместимость заявлена на шесть человек, трое из которых размещаются впереди.

Седан снабжается дисковыми тормозами на всех колесах, дополнительно передние тормоза снабжены принудительной вентиляцией. Такая система тормозов позволяет резко остановиться при внезапной угрозе безопасности.


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Комментарии
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Автомобили, которые редко покупают в России
С начала года через сервис avtocod.ru пользователи проверили историю 28,6 млн автомобилей. В списке популярных оказались Camry, Priora, Focus, Solaris и Rio. А вот список редко покупаемых машин выглядит совсем иначе: некоторые из них совсем забылись автомобилистам. Представляем ТОП-5 самых редко покупаемых авто в РФ.Daihatsu Boon{{model_v2_2742}}Предшественником этого хэтчбека является автомобиль Storia, который считается аналогом Toyota Duet. Boon был совместно разработан двумя японскими компаниями - Toyota и Daihatsu, поэтому модель является по сути близнецом Toyota Passo. Вот такая необычная родословная у модели.Главное преимущество машины – просторность. Также она имеет специальную технологию обработки клапанов двигателя, разработанную инженерами Toyota, и поэтому обладает хорошей шумоизоляцией. Конструкторы старались сделать «Бун» привлекательным для женщин, потому он получился максимально простым в управлении. Но это, к слову, по достоинству оценили и мужчины. В движение автомобиль приводят 1-, 1,3-литровые бензиновые двигатели мощностью 71 и 90 л .с. соответственно.Honda Vezel{{model_v2_6409}}Этот вседорожник построен на базе Honda Fit, но по размерам сопоставим с Nissan Qashqai. Под капотом автомобиля установлена гибридная силовая установка на основе 1,5-литрового ДВС. Привод – передний или полный за доплату. Покупатели ценят Vezel, прежде всего, за экономичность. Расход топлива на загородной трассе составляет всего 5-6 л/100 км пути. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот».Недавно компания заявила, что модельный ряд сократится на треть, поскольку чистая прибыль Honda Motor Co. сократилась в прошлом финансовом году на 42,4%. Сейчас 60% мировых продаж марки приходится на 5 моделей: Fit/Jazz, Civic, Accord, Vezel/HR-V и CR-V. Им ничего не угрожает. Mitsubishi Minica{{model_v2_2392}}Большинство продаваемых в Японии этих «малышей» оснащают гидромеханической автоматической 3- или 4-диапазонной трансмиссией. А под капотом находится 0,7-литровый бензиновый агрегат мощностью 50 л. с. Привод – передний.Невостребованность и редкость этого авто в России объясняется несколькими причинами: недостаток места в салоне, маленький багажник, отсутствие шумоизоляции, правый руль, а главное — трудно найти детали. Тем не менее, есть смельчаки, которые все же решаются купить себе такую малолитражку.Hyundai Centennial{{model_v2_3080}}Премиум-авто из 90-х. Роскошный по тем временам интерьер и богатое техническое оснащение сделали Centennial одним из любимцев у зажиточных автомобилистов. Среди оригинальных опций, считавшихся в начале 2000-х чудом техники, можно назвать трехзонный климат-контроль и электропривод салонного зеркала заднего вида.На седан устанавливались три различных бензиновых двигателя. Два V6 c рабочим объемом 3,5 или 3,8 л обеспечивали отдачу в 210 или 252 л.с. А топовый, 4,5-литровый V8, развивал максимальную мощность в 270 «лошадей». В пару ко всем моторам предлагался безальтернативный 5-диапазонный «автомат». Автомобиль отличался великолепной управляемостью и завидной плавностью хода. Сейчас, конечно, премиальные машины превосходят во сто крат по всем параметрам, но доступная цена устаревшего «люкса» привлекает некоторых. Toyotа Pronard{{model_v2_2274}}Мало кто знает о существовании этого седана, поэтому он является одним из самых редко покупаемых в Россиию Pronard оснащается 3-литровым мотором мощностью в 215 л.с. без турбонадува. В некоторых комплектациях вместимость заявлена на шесть человек, трое из которых размещаются впереди.Седан снабжается дисковыми тормозами на всех колесах, дополнительно передние тормоза снабжены принудительной вентиляцией. Такая система тормозов позволяет резко остановиться при внезапной угрозе безопасности.
2019-12-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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