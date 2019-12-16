Автомобили, которые редко покупают в России
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С начала года через сервис avtocod.ru пользователи проверили историю 28,6 млн автомобилей. В списке популярных оказались Camry, Priora, Focus, Solaris и Rio. А вот список редко покупаемых машин выглядит совсем иначе: некоторые из них совсем забылись автомобилистам. Представляем ТОП-5 самых редко покупаемых авто в РФ.
Daihatsu Boon
Главное преимущество машины – просторность. Также она имеет специальную технологию обработки клапанов двигателя, разработанную инженерами Toyota, и поэтому обладает хорошей шумоизоляцией. Конструкторы старались сделать «Бун» привлекательным для женщин, потому он получился максимально простым в управлении. Но это, к слову, по достоинству оценили и мужчины. В движение автомобиль приводят 1-, 1,3-литровые бензиновые двигатели мощностью 71 и 90 л .с. соответственно.
Honda Vezel
Недавно компания заявила, что модельный ряд сократится на треть, поскольку чистая прибыль Honda Motor Co. сократилась в прошлом финансовом году на 42,4%. Сейчас 60% мировых продаж марки приходится на 5 моделей: Fit/Jazz, Civic, Accord, Vezel/HR-V и CR-V. Им ничего не угрожает.
Mitsubishi Minica
Невостребованность и редкость этого авто в России объясняется несколькими причинами: недостаток места в салоне, маленький багажник, отсутствие шумоизоляции, правый руль, а главное — трудно найти детали. Тем не менее, есть смельчаки, которые все же решаются купить себе такую малолитражку.
Hyundai Centennial
На седан устанавливались три различных бензиновых двигателя. Два V6 c рабочим объемом 3,5 или 3,8 л обеспечивали отдачу в 210 или 252 л.с. А топовый, 4,5-литровый V8, развивал максимальную мощность в 270 «лошадей». В пару ко всем моторам предлагался безальтернативный 5-диапазонный «автомат». Автомобиль отличался великолепной управляемостью и завидной плавностью хода. Сейчас, конечно, премиальные машины превосходят во сто крат по всем параметрам, но доступная цена устаревшего «люкса» привлекает некоторых.
Toyotа Pronard
Седан снабжается дисковыми тормозами на всех колесах, дополнительно передние тормоза снабжены принудительной вентиляцией. Такая система тормозов позволяет резко остановиться при внезапной угрозе безопасности.
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