18 июня 2021, 00:11
Блогер сбросил внедорожник Toyota с высоты более 3 000 метров: что из этого получилось
Американский ютубер WhistlinDiesel известен как разрушитель самых крепких автомобилей. На этот раз он придумал 100-процентный способ убить легендарную Toyota Hilux, которой уже изрядно досталось в предыдущих сериях. Новое видео способно заставить плакать даже самых суровых мужчин.
Дарья Климова Фото: youtube.com / WhistlinDiesel
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Фото: youtube.com / WhistlinDiesel
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На прошлой неделе американский ютубер WhistlinDiesel опубликовал первое 15-минутное видео, в котором попытался ...Читать далее
Полет в свободном падении до земли занимает у многострадального пикапа 29 секунд. Зрелище на месте катастрофы душераздирающее. При столкновении с землей пикап расплющился в плоский блин. Однако блогер обещает в следующем выпуске попробовать завести мотор, чтобы вновь испытать Hilux на прочность.
Упомянутые модели: Toyota Hilux (от 2 184 000 Р)
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