Британский блогер сильно удивился, когда утопленная им Lada Niva Legend завелась
Во время преодоления небольшого водоема вброд автомобиль неожиданно нырнул «мордой». Именно в этом месте под водой оказалось небольшое углубление, куда и провалилась Niva. Чтобы вытащить машину, блогеру пришлось пешком возвращаться к своему Land Rover Defender.
Каково же было его удивление, когда автомобиль российского производства смог завестись. Также британский блогер отметил простоту ремонта Lada Niva Legend. Стоит отметить, что капот не был залит водой, и такие лужи встречаются не только в российских глубинках, но и в уездных городах на улицах.
Напомним, что в этом году АвтоВАЗ вернул внедорожнику первоначальное имя Niva, после чего автомобиль стал называться Lada Niva Legend.
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