Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
Подогревают интерес различные программы стимулирования спроса - как от производителя, так и от государства.
Lada Vesta SW и SW Cross
В самом дорогом исполнении Vesta SW с пакетом опций Prestige и с 1,8-литровым 122-сильным двигателем будет стоить 804 900 рублей. Вседорожная версия в аналогичном исполнении обойдется уже в 847 900 рублей. Доплата за «металлик» – 12 000 рублей, а бежевый «Карфаген» можно получить за 18 000 рублей.
Модификация Cross предлагается только в люксовом исполнении. В ее состав входят 4 подушки безопасности, парктроник, климат-контроль, датчики дождя и света, обогрев лобового стекла, двойной пол багажника, легкосплавные колесные диски. В общем, «Лада» почти за миллион – это уже не шутка, а вполне себе реальность. А оно нам сильно нужно?..
Renault Sandero Stepway Limited Edition
Не желаешь переплачивать за машину российского бренда, можно присмотреться можно к проверенному «французу». Дабы освежить восприятие, Renault подготовила особую версию Limited Edition. В ее основе лежит начальная комплектация Comfort. Разработчики дополнили ее аудиосистемой, кондиционером, дистанционным запуском мотора и подогревом лобового стекла.
Под капотом хэтчбека находится 113-сильный бензиновый двигатель. Стоимость автомобиля в таком исполнении с механической коробкой передач составит 736 000 рублей, а версия с «автоматом» обойдется в 766 000 рублей. Примечательно, что если заказывать эти опции по отдельности, то итоговая цена выйдет на 10 тыс. рублей дороже.
Hyundai Sonata
Что касается новых опций, то среди них - беспроводная зарядка для смартфонов, а мультимедийная система теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, во всех комплектациях появился дополнительный USB-разъем для пассажиров заднего ряда.
Линейка силовых агрегатов седана на российском рынке представлена 2- и 2,4-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 150 и 180 л. с. соответственно. В паре с ними выступит 6-ступенчатая трансмиссия.
Subaru XV
Новый 2-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива отличается меньшим весом и лучшей эффективностью сгорания топлива. В обновленном атмосферном моторе объемом 1,6 литра с распределенным впрыском топлива снижен уровень шума и вибраций. В качестве трансмиссии выступает бесступенчатая коробка Lineartronic. При помощи подрулевых лепестков можно выбрать одну из 7 виртуальных передач, не снимая рук с рулевого колеса, даже во время резкого торможения или ускорения.
Автомобиль в базовом варианте оснащения будет стоить 1 599 000 рублей, а с версией EyeSight – от 1 869 900 рублей. Согласитесь, недешево. В начальную комплектацию входят постоянный полный привод, бесступенчатая трансмиссия Lineartronic, система «Старт-Стоп» для экономии топлива в пробках, 7 подушек безопасности, информационно-развлекательная система с цветным сенсорным дисплеем, климат-контроль, система контроля давления в шинах, система помощи при движении по бездорожью X-Mode, датчики дождя и света, система динамической стабилизации и многое другое.
Rolls-Royce Phantom
Что касается оснащения, то роскошный «Фантом» обзавелся системой кругового обзора и ночного видения, адаптивным круиз-контролем, проекционным экраном, функцией предупреждения столкновений с возможностью распознавания пешеходов, системой контроля рядности движения. В салоне установлен мультимедийный комплекс с навигатором, 12,3-дюймовым дисплеем и точкой доступа Wi-Fi.
Под капотом автомобиля находится 6,75-литровый турбированный двигатель V12, который способен выдавать 571 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF, способная переключать передачи, исходя из данных спутниковой навигации.
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