6 октября 2017, 09:47

Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца

Осень началась для дилеров, что называется, «по-золотому»: рынок оправляется после кризиса и покупатели достают кошельки, чтобы обновить свой автопарк. В этом месяце новинки представлены как для среднестатистического потребителя, так и для более богатых клиентов.
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Подогревают интерес различные программы стимулирования спроса - как от производителя, так и от государства.

Lada Vesta SW и SW Cross

ВАЗ Lada Vesta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 529 000 до 760 000 Р
Одной из самых ожидаемых новинок этого месяца, безусловно, является отечественный универсал и его вседорожная версия. Потому что - свое, потому что не такое, как раньше. Впрочем, ценник тольяттинской новинки, увы, «режет глаз»: стоимость SW и SW Cross будет начинаться от 639 900 и 775 900 рублей соответственно.

В самом дорогом исполнении Vesta SW с пакетом опций Prestige и с 1,8-литровым 122-сильным двигателем будет стоить 804 900 рублей. Вседорожная версия в аналогичном исполнении обойдется уже в 847 900 рублей. Доплата за «металлик» – 12 000 рублей, а бежевый «Карфаген» можно получить за 18 000 рублей.

Модификация Cross предлагается только в люксовом исполнении. В ее состав входят 4 подушки безопасности, парктроник, климат-контроль, датчики дождя и света, обогрев лобового стекла, двойной пол багажника, легкосплавные колесные диски. В общем, «Лада» почти за миллион – это уже не шутка, а вполне себе реальность. А оно нам сильно нужно?..

Renault Sandero Stepway Limited Edition

Renault Sandero Stepway
От 1.6 л, 82 л.с
Новый от 629 990 до 764 990 Р

Не желаешь переплачивать за машину российского бренда, можно присмотреться можно к проверенному «французу». Дабы освежить восприятие, Renault подготовила особую версию Limited Edition. В ее основе лежит начальная комплектация Comfort. Разработчики дополнили ее аудиосистемой, кондиционером, дистанционным запуском мотора и подогревом лобового стекла.

Под капотом хэтчбека находится 113-сильный бензиновый двигатель. Стоимость автомобиля в таком исполнении с механической коробкой передач составит 736 000 рублей, а версия с «автоматом» обойдется в 766 000 рублей. Примечательно, что если заказывать эти опции по отдельности, то итоговая цена выйдет на 10 тыс. рублей дороже.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 245 000 до 1 795 000 Р
В этом месяце россияне вновь смогут приобрести корейский седан. Правда, если на покупку машины заложено не менее 1 245 000 рублей – такова начальная цена четырехдверки. В «топе» за автомобиль попросят 1 795 000 рублей. Для богатого исполнения будет доступен опциональный пакет High-Tech, который предлагает панорамную крышу, систему мониторинга слепых зон (BSD), память настроек водительского сиденья, шторку на заднем стекле с электроприводом, легкосплавные 18-дюймовые диски с шинами 235/45 R18 и полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском.

Что касается новых опций, то среди них - беспроводная зарядка для смартфонов, а мультимедийная система теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, во всех комплектациях появился дополнительный USB-разъем для пассажиров заднего ряда.

Линейка силовых агрегатов седана на российском рынке представлена 2- и 2,4-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 150 и 180 л. с. соответственно. В паре с ними выступит 6-ступенчатая трансмиссия.

Subaru XV

Subaru XV
От 1.6 л, 114 л.с
Новый от 1 599 900 до 1 999 900 Р
Говорят, что Subaru в России покупают истинные ценители японских автомобилей. Для таких в этом месяце и стало доступно новое поколение вседорожника XV. Самое главное - у кроссовера улучшилась курсовая устойчивость на прямой и в поворотах при дорожном просвете 221 мм.

Новый 2-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива отличается меньшим весом и лучшей эффективностью сгорания топлива. В обновленном атмосферном моторе объемом 1,6 литра с распределенным впрыском топлива снижен уровень шума и вибраций. В качестве трансмиссии выступает бесступенчатая коробка Lineartronic. При помощи подрулевых лепестков можно выбрать одну из 7 виртуальных передач, не снимая рук с рулевого колеса, даже во время резкого торможения или ускорения.

Автомобиль в базовом варианте оснащения будет стоить 1 599 000 рублей, а с версией EyeSight – от 1 869 900 рублей. Согласитесь, недешево. В начальную комплектацию входят постоянный полный привод, бесступенчатая трансмиссия Lineartronic, система «Старт-Стоп» для экономии топлива в пробках, 7 подушек безопасности, информационно-развлекательная система с цветным сенсорным дисплеем, климат-контроль, система контроля давления в шинах, система помощи при движении по бездорожью X-Mode, датчики дождя и света, система динамической стабилизации и многое другое.

Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce Phantom
460 л.с
Новый 24 000 000 Р
Самый тихий автомобиль в мире – VIII поколение «Его императорского Величества» Rolls-Royce Phantom – теперь доступен и в России. Ценник на люкс-кар начинается от 36,5 млн рублей, а длиннобазная версия обойдется минимум в 40 млн рублей. Разработчики нанесли на кузов 6-миллиметровое лаковое покрытие в 2 слоя, а также использовали более 130 кг звукоизоляционного материала. Покрышки Silent-Seal от Continental имеют особый слой пены, который нейтрализует шум протектора.

Что касается оснащения, то роскошный «Фантом» обзавелся системой кругового обзора и ночного видения, адаптивным круиз-контролем, проекционным экраном, функцией предупреждения столкновений с возможностью распознавания пешеходов, системой контроля рядности движения. В салоне установлен мультимедийный комплекс с навигатором, 12,3-дюймовым дисплеем и точкой доступа Wi-Fi.

Под капотом автомобиля находится 6,75-литровый турбированный двигатель V12, который способен выдавать 571 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF, способная переключать передачи, исходя из данных спутниковой навигации.
 

Арина Милая
Купить авто Рено, Lada, Хендай, Субару, Роллс Ройс, Ролс Ройс Сандеро Степвей, Лада Веста, Соната, ХВ

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Отзывы по теме
Форум Hyundai Sonata
| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Farion
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
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Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
Подогревают интерес различные программы стимулирования спроса - как от производителя, так и от государства. Lada Vesta SW и SW Cross{{model_v2_6176}}Одной из самых ожидаемых новинок этого месяца, безусловно, является отечественный универсал и его вседорожная версия. Потому что - свое, потому что не такое, как раньше. Впрочем, ценник тольяттинской новинки, увы, «режет глаз»: стоимость SW и SW Cross будет начинаться от 639 900 и 775 900 рублей соответственно. В самом дорогом исполнении Vesta SW с пакетом опций Prestige и с 1,8-литровым 122-сильным двигателем будет стоить 804 900 рублей. Вседорожная версия в аналогичном исполнении обойдется уже в 847 900 рублей. Доплата за «металлик» – 12 000 рублей, а бежевый «Карфаген» можно получить за 18 000 рублей. Модификация Cross предлагается только в люксовом исполнении. В ее состав входят 4 подушки безопасности, парктроник, климат-контроль, датчики дождя и света, обогрев лобового стекла, двойной пол багажника, легкосплавные колесные диски. В общем, «Лада» почти за миллион – это уже не шутка, а вполне себе реальность. А оно нам сильно нужно?..Renault Sandero Stepway Limited Edition{{model_v2_6155}}Не желаешь переплачивать за машину российского бренда, можно присмотреться можно к проверенному «французу». Дабы освежить восприятие, Renault подготовила особую версию Limited Edition. В ее основе лежит начальная комплектация Comfort. Разработчики дополнили ее аудиосистемой, кондиционером, дистанционным запуском мотора и подогревом лобового стекла. Под капотом хэтчбека находится 113-сильный бензиновый двигатель. Стоимость автомобиля в таком исполнении с механической коробкой передач составит 736 000 рублей, а версия с «автоматом» обойдется в 766 000 рублей. Примечательно, что если заказывать эти опции по отдельности, то итоговая цена выйдет на 10 тыс. рублей дороже.Hyundai Sonata{{model_v2_547}}В этом месяце россияне вновь смогут приобрести корейский седан. Правда, если на покупку машины заложено не менее 1 245 000 рублей – такова начальная цена четырехдверки. В «топе» за автомобиль попросят 1 795 000 рублей. Для богатого исполнения будет доступен опциональный пакет High-Tech, который предлагает панорамную крышу, систему мониторинга слепых зон (BSD), память настроек водительского сиденья, шторку на заднем стекле с электроприводом, легкосплавные 18-дюймовые диски с шинами 235/45 R18 и полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском.Что касается новых опций, то среди них - беспроводная зарядка для смартфонов, а мультимедийная система теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, во всех комплектациях появился дополнительный USB-разъем для пассажиров заднего ряда.Линейка силовых агрегатов седана на российском рынке представлена 2- и 2,4-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 150 и 180 л. с. соответственно. В паре с ними выступит 6-ступенчатая трансмиссия. Subaru XV{{model_v2_3086}}Говорят, что Subaru в России покупают истинные ценители японских автомобилей. Для таких в этом месяце и стало доступно новое поколение вседорожника XV. Самое главное - у кроссовера улучшилась курсовая устойчивость на прямой и в поворотах при дорожном просвете 221 мм.Новый 2-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива отличается меньшим весом и лучшей эффективностью сгорания топлива. В обновленном атмосферном моторе объемом 1,6 литра с распределенным впрыском топлива снижен уровень шума и вибраций. В качестве трансмиссии выступает бесступенчатая коробка Lineartronic. При помощи подрулевых лепестков можно выбрать одну из 7 виртуальных передач, не снимая рук с рулевого колеса, даже во время резкого торможения или ускорения. Автомобиль в базовом варианте оснащения будет стоить 1 599 000 рублей, а с версией EyeSight – от 1 869 900 рублей. Согласитесь, недешево. В начальную комплектацию входят постоянный полный привод, бесступенчатая трансмиссия Lineartronic, система «Старт-Стоп» для экономии топлива в пробках, 7 подушек безопасности, информационно-развлекательная система с цветным сенсорным дисплеем, климат-контроль, система контроля давления в шинах, система помощи при движении по бездорожью X-Mode, датчики дождя и света, система динамической стабилизации и многое другое. Rolls-Royce Phantom {{model_v2_1110}}Самый тихий автомобиль в мире – VIII поколение «Его императорского Величества» Rolls-Royce Phantom – теперь доступен и в России. Ценник на люкс-кар начинается от 36,5 млн рублей, а длиннобазная версия обойдется минимум в 40 млн рублей. Разработчики нанесли на кузов 6-миллиметровое лаковое покрытие в 2 слоя, а также использовали более 130 кг звукоизоляционного материала. Покрышки Silent-Seal от Continental имеют особый слой пены, который нейтрализует шум протектора.Что касается оснащения, то роскошный «Фантом» обзавелся системой кругового обзора и ночного видения, адаптивным круиз-контролем, проекционным экраном, функцией предупреждения столкновений с возможностью распознавания пешеходов, системой контроля рядности движения. В салоне установлен мультимедийный комплекс с навигатором, 12,3-дюймовым дисплеем и точкой доступа Wi-Fi. Под капотом автомобиля находится 6,75-литровый турбированный двигатель V12, который способен выдавать 571 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF, способная переключать передачи, исходя из данных спутниковой навигации.  
2017-10-06
Автор: Арина Милая
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