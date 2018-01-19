19 января 2018, 13:34

Datsun будет участвовать в программах льготного автокредитования

Datsun присоединяется к возобновлённой государственной программе автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». При покупке автомобилей бренда клиенты могут получить дополнительную выгоду 10% от стоимости машины.
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При этом скидка будет суммироваться с условиями финансовой программы бренда. Государственная программа «Первый автомобиль» ориентирована на всех, кто впервые приобретает машину, а «Семейный автомобиль» - на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.

Например, при условии участия клиента в программе Трейд-ин от Datsun, стоимость on-DO в исполнении Access 2017 года выпуска составит 374 000 рублей. Дополнительная выгода по программе «Семейный автомобиль» составит 37 400 рублей. При покупке mi-DO версии Trust-1 с механической коробкой передач 2017 года выпуска и одновременным участием в программе Утилизации от Datsun, стоимость автомобиля составит 457 000 рублей. Дополнительная выгода по программе «Первый автомобиль» - 45 700 рублей.

Одновременно с этим, по программе Datsun Finance в январе, покупателям доступны специальные условия кредитования: по классической кредитной программе ставка составит от 8,5%.

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Datsun будет участвовать в программах льготного автокредитования
При этом скидка будет суммироваться с условиями финансовой программы бренда. Государственная программа «Первый автомобиль» ориентирована на всех, кто впервые приобретает машину, а «Семейный автомобиль» - на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Например, при условии участия клиента в программе Трейд-ин от Datsun, стоимость on-DO в исполнении Access 2017 года выпуска составит 374 000 рублей. Дополнительная выгода по программе «Семейный автомобиль» составит 37 400 рублей. При покупке mi-DO версии Trust-1 с механической коробкой передач 2017 года выпуска и одновременным участием в программе Утилизации от Datsun, стоимость автомобиля составит 457 000 рублей. Дополнительная выгода по программе «Первый автомобиль» - 45 700 рублей.Одновременно с этим, по программе Datsun Finance в январе, покупателям доступны специальные условия кредитования: по классической кредитной программе ставка составит от 8,5%.
2018-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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