Дилер рассказал о спросе на EXEED RX с «автоматом»

Ранее мы писали EXEED RX: тестируем первую комплектацию с «автоматом» Полгода назад EXEED вывел на российский рынок первую комплектацию кросс-купе RX с автоматической коробкой ... Читать далее

Упомянутые модели: EXEED RX

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Комплектации Premium и Flagship являются топовыми у EXEED RX. Они оснащаются 8-ступенчатой гидротрансформаторной коробкой передач, системой полного привода и двигателем мощностью 249 л.с. От версий EXEED RX с семиступенчатой роботизированной коробкой они отличаются набором новых опций и дизайном. В комплектациях с «автоматом» водителю доступна электрорегулируемая по высоте и вылету рулевая колонка и функция массажа кресла. Появилась и подсветка для ног.Версия Flagship выделяется новым экстерьером. Стало возможным приобрести EXEED RX в двухцветном окрасе – этому способствуют черная крыша и черные зеркала заднего вида. Изменился дизайн колесных дисков.В управлении автомобилем в версиях с автоматической коробкой также добавились нововведения. В частности, появился пакет сервисов EXEED Connect, позволяющий дистанционно запускать двигатель, получать информацию о местоположении автомобиля и навигации, пробках в реальном режиме времени и погоде, управлять музыкой и видео. В комплектации Flagship для безопасной парковки стал доступен ассистент движения задним ходом, который способен запомнить путь автомобиля и самостоятельно вернуть его в исходное положение. Кроме того, в этой же версии водителю предлагается новый проекционный дисплей, позволяющий настроить на лобовое стекло вывод информации, ее положение, наполнение, а также включить режим «снега» для изменения цвета показателей.Старший специалист отдела продаж дилерского центра «Аларм-Моторс EXEED» Александр Савченко рассказал в беседе с редактором 110km.ru, что в настоящий момент на две версии с автоматической коробкой передач приходится 20% объема продаж EXEED RX. «Это топовые версии модели с соответствующим такому статусу наполнением. Ключевой аргумент в пользу их выбора – конечно, коробка передач с плавным и быстрым переключением. Из двух версий более популярной является Flagship. Покупателям она нравится за счет отделки материалов интерьера, улучшенного проекционного дисплея и возможности получить автомобиль с двумя цветами кузова, где крыша выполнена в черном цвете. В течение года мы получили достаточно положительных отзывов о комплектациях с автоматической коробкой, и рассчитываем, что они продолжат наращивать свою аудиторию».