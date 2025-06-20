Дилер рассказал о спросе на EXEED RX с «автоматом»
Версия Flagship выделяется новым экстерьером. Стало возможным приобрести EXEED RX в двухцветном окрасе – этому способствуют черная крыша и черные зеркала заднего вида. Изменился дизайн колесных дисков.
В управлении автомобилем в версиях с автоматической коробкой также добавились нововведения. В частности, появился пакет сервисов EXEED Connect, позволяющий дистанционно запускать двигатель, получать информацию о местоположении автомобиля и навигации, пробках в реальном режиме времени и погоде, управлять музыкой и видео. В комплектации Flagship для безопасной парковки стал доступен ассистент движения задним ходом, который способен запомнить путь автомобиля и самостоятельно вернуть его в исходное положение. Кроме того, в этой же версии водителю предлагается новый проекционный дисплей, позволяющий настроить на лобовое стекло вывод информации, ее положение, наполнение, а также включить режим «снега» для изменения цвета показателей.
Старший специалист отдела продаж дилерского центра «Аларм-Моторс EXEED» Александр Савченко рассказал в беседе с редактором 110km.ru, что в настоящий момент на две версии с автоматической коробкой передач приходится 20% объема продаж EXEED RX. «Это топовые версии модели с соответствующим такому статусу наполнением. Ключевой аргумент в пользу их выбора – конечно, коробка передач с плавным и быстрым переключением. Из двух версий более популярной является Flagship. Покупателям она нравится за счет отделки материалов интерьера, улучшенного проекционного дисплея и возможности получить автомобиль с двумя цветами кузова, где крыша выполнена в черном цвете. В течение года мы получили достаточно положительных отзывов о комплектациях с автоматической коробкой, и рассчитываем, что они продолжат наращивать свою аудиторию».
-
21.04.2025, 10:23
В Петербурге до конца года появятся гибридные автомобили EXEED
EXEED презентовал свои планы по развитию модельного ряда в России. В петербургском дилерском центре «Аларм-Моторс EXEED» сообщили, что до конца года марка готова вывести на рынок два новых гибридных автомобиля.Читать далее
-
21.02.2025, 16:35
В Подмосковье идет подготовка к производству автомобилей Esteo. Что это за машины?
В открытой базе Росстандарта появились Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) сразу на три модели нового бренда Esteo. Сборку наладят на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье.Читать далее
-
12.11.2024, 14:08
Стильный Exeed RX обзавелся новой аскетичной комплектацией
Марка Exeed объявила о начале продаж в России кроссовера Exeed RX в новой стартовой комплектации Urban. Автомобиль отличается довольно скромным посравнению с другими комплектациями оснащением, зато стоит дешевле на 290 тысяч рублей.Читать далее
-
17.06.2024, 00:17
Кроссоверы с самым большим багажником на российском рынке. Список из 6 моделей
Кроссоверы набирают популярность во всем мире благодаря своей практичности: хороший дорожный просвет, просторный салон и вместительный багажник. Именно последний пункт имеет для многих автомобилистов одно из первостепенных значений.Читать далее
-
20.03.2024, 22:39
Российские водители назвали Subaru Forester самым надежным автомобилем
В пресс-центре ТАСС подвели итоги ежегодного исследования «Рейтинги авто года в России». Звание самого надежного нового автомобиля, хоть и ввозимого по схеме параллельного импорта, досталось японскому кроссоверу Subaru Forester.Читать далее
-
29.02.2024, 11:36
В феврале в России подешевели автомобили 9 марок. Подорожали только двух
В 2024 году новые автомобили чаще дешевеют, чем дорожают. В январе цены на свои модели снизили семь брендов, в феврале – девять. Скидка составила от 50 до 500 тысяч рублей.Читать далее
-
21.04.2025, 10:23
В Петербурге до конца года появятся гибридные автомобили EXEED
EXEED презентовал свои планы по развитию модельного ряда в России. В петербургском дилерском центре «Аларм-Моторс EXEED» сообщили, что до конца года марка готова вывести на рынок два новых гибридных автомобиля.Читать далее
-
21.02.2025, 16:35
В Подмосковье идет подготовка к производству автомобилей Esteo. Что это за машины?
В открытой базе Росстандарта появились Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) сразу на три модели нового бренда Esteo. Сборку наладят на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье.Читать далее
-
12.11.2024, 14:08
Стильный Exeed RX обзавелся новой аскетичной комплектацией
Марка Exeed объявила о начале продаж в России кроссовера Exeed RX в новой стартовой комплектации Urban. Автомобиль отличается довольно скромным посравнению с другими комплектациями оснащением, зато стоит дешевле на 290 тысяч рублей.Читать далее
-
17.06.2024, 00:17
Кроссоверы с самым большим багажником на российском рынке. Список из 6 моделей
Кроссоверы набирают популярность во всем мире благодаря своей практичности: хороший дорожный просвет, просторный салон и вместительный багажник. Именно последний пункт имеет для многих автомобилистов одно из первостепенных значений.Читать далее
-
20.03.2024, 22:39
Российские водители назвали Subaru Forester самым надежным автомобилем
В пресс-центре ТАСС подвели итоги ежегодного исследования «Рейтинги авто года в России». Звание самого надежного нового автомобиля, хоть и ввозимого по схеме параллельного импорта, досталось японскому кроссоверу Subaru Forester.Читать далее
-
29.02.2024, 11:36
В феврале в России подешевели автомобили 9 марок. Подорожали только двух
В 2024 году новые автомобили чаще дешевеют, чем дорожают. В январе цены на свои модели снизили семь брендов, в феврале – девять. Скидка составила от 50 до 500 тысяч рублей.Читать далее
- 5 040 000 РEXEED RX 2024 в Москве
- 3 950 000 РEXEED RX 2023 в Москве
- 4 199 000 РEXEED RX 2023 в Москве
- 3 845 000 РEXEED RX 2024 в Москве
- 3 640 000 РEXEED RX 2024 в Москве
- 4 400 000 РEXEED RX 2023 в Москве
- 4 099 000 РEXEED RX 2023 в Москве
- 4 750 000 РEXEED RX 2024 в Москве
- 3 838 000 РEXEED RX 2023 в Москве
- 3 190 000 РEXEED RX 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий