В феврале в России подешевели автомобили 9 марок. Подорожали только двух
Одними из первых в феврале резко подешевели оба пикапа Great Wall: «младший» Poer стал доступнее на 200 тысяч рублей, флагманский Poer KingKong – на 300 тысяч рублей. Скидка на прошлогодний кроссовер FAW Bestune T77 составляет 300 тысяч рублей, а на лифтбек FAW Bestune B70 2022 года выпуска – 100 тысяч рублей. Кроссовер Hongqi HS5 скинул 400 тысяч рублей.
Относительно новый для российского рынка кроссовер Forthing T5 Evo подешевел на 200 тысяч рублей. Кроссовер JAC JS6 стал доступнее на 429 – 499 тысяч рублей, а лифтбек JAC J7 – на 399 тысяч рублей. У бренда Haval цены на автомобили 2024 года выпуска выросли, а на прошлогодние – снизились. На кроссоверы Haval F7 и F7x выросла прямая выгода, которая сделала их доступнее еще на 50 тысяч рублей.
АвтоВАЗ в феврале оказался чуть ли не единственным производителем в России, который не снизил цены на свои автомобили. Наоборот, в линейке Lada Vesta появились новые более богато оснащенные комплектации, которые оказались на 4 – 19 тысяч рублей дороже прежних.
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Lada Vesta обзавелась 1,8-литровым мотором и вариатором: насколько он надежен?
АвтоВАЗ объявил о начале серийного производства автомобилей Lada Vesta с новой связкой агрегатов: модернизированного мотора 1.8EVO мощностью 122 л.с. и вариатора WLY. Эксперт оценил надежность бесступенчатой трансмиссии.Читать далее
-
26.02.2024, 00:22
В феврале 2024 года УАЗ возглавил список самых дешевых пикапов в России
В 2023 году продажи пикапов увеличились в России в два раза, что говорит о росте интереса отечественных автолюбителей к этим большим и практичным внедорожникам. Самым доступным вариантом остается пикап Ульяновского автозавода.Читать далее
-
22.02.2024, 13:49
На Lada Vesta вернулась еще одна полезная опция. Машины уже добрались до дилеров (цена)
АвтоВАЗ продолжает пополнять оснащение своих автомобилей, возвращая его на досанкционный уровне. К дилерам поступила первая партия автомобилей Lada Vesta с новой опцией, которая позволит сделать вождение более комфортным.Читать далее
-
18.02.2024, 17:49
АвтоВАЗ не может отгрузить дилерам Lada Vesta c подушками безопасности. Новая проблема
Новые санкции лишили в 2023 году АвтоВАЗ поставщика подушек безопасности. С середины декабря все машины сходили с конвейера без этой важной опции. Пару недель назад компания официально заявила о преодолении трудностей, но тут возникли новые.Читать далее
-
15.02.2024, 17:56
Какие автомобили подешевели в феврале 2024 года. Сколько они стоят теперь
Автомобили в России продолжают дешеветь вопреки всем прогнозам. В первой половине февраля 2024 года сразу 7 брендов снизили цены на свои модели. Скидка составляет от 140 до 500 тысяч рублей.Читать далее
-
29.02.2024, 08:50
Узнав о закрытии проекта Apple Car, немецкие автопроизводители вздохнули с облегчением, а китайцы запаниковали
Накануне компания Apple объявила о прекращении работы над проектом собственного электрокара, начатой 10 лет назад. Глава китайского технологического гиганта Xiaomi заявил, что он шокирован этой новостью, а немецкие автопроизводители, напротив, вздохнули с облегчением.Читать далее
-
29.02.2024, 08:05
Mercedes закрыл проект новой ультра-роскошной модели, предназначенной только для Китая
В апреле 2018 года компания Mercedes представила на мотор-шоу в Пекине роскошный и необычный концепт Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, стирающий границы между кроссовером и седаном.Читать далее
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