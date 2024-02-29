В феврале в России подешевели автомобили 9 марок. Подорожали только двух

Редакция издания «Автоновости дня» в ходе постоянного мониторинга цен на новые автомобили выяснила, что в феврале 2024 года девять брендов пересмотрели стоимость своих автомобилей: «китайцы» цены снизили, а АвтоВАЗ, наоборот, повысил. Причем снижение цен достигается зачастую не корректировкой прайс-листов, а предоставлением клиенту «прямой выгоды» при покупке автомобиля.

Одними из первых в феврале резко подешевели оба пикапа Great Wall: «младший» Poer стал доступнее на 200 тысяч рублей, флагманский Poer KingKong – на 300 тысяч рублей. Скидка на прошлогодний кроссовер FAW Bestune T77 составляет 300 тысяч рублей, а на лифтбек FAW Bestune B70 2022 года выпуска – 100 тысяч рублей. Кроссовер Hongqi HS5 скинул 400 тысяч рублей.

Фото: Omoda

Ранее мы писали Дилеры готовятся к «ценовым войнам». Прогноз авторынка России на 2024 год Первая ценовая война разразилась на авторынке Китая, где Tesla вступила в жесткую схватку с местными производителями ... Читать далее

Относительно новый для российского рынка кроссовер Forthing T5 Evo подешевел на 200 тысяч рублей. Кроссовер JAC JS6 стал доступнее на 429 – 499 тысяч рублей, а лифтбек JAC J7 – на 399 тысяч рублей. У бренда Haval цены на автомобили 2024 года выпуска выросли, а на прошлогодние – снизились. На кроссоверы Haval F7 и F7x выросла прямая выгода, которая сделала их доступнее еще на 50 тысяч рублей.

Фото: Lada

АвтоВАЗ в феврале оказался чуть ли не единственным производителем в России, который не снизил цены на свои автомобили. Наоборот, в линейке Lada Vesta появились новые более богато оснащенные комплектации, которые оказались на 4 – 19 тысяч рублей дороже прежних.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах