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16 января 2020, 23:15

Дорожные службы уже высыпали на дороги Петербурга 5 тонн соли

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Фото: vk.com/spb_today_unpublished
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга отчитался о расходе соли. Нынешняя зима выдалась на редкость теплой и бесснежной. В итоге, из 100 закупленных тонн соли к середине календарной зимы израсходовали только около 5 тонн.
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Прошлая зима отличилась обильными снегопадами и стала настоящим кошмаром для петербургских коммунальщиков. Видимо, опасаясь повторения коллапса, решено было закупить побольше соли. Несколько последних лет, когда комитет по благоустройству возглавлял Владимир Рублевский, разрешалось сыпать на дороги только пескосоляную смесь, где доля соли не превышала 10%. Каждый год город закупал около 20 тонн соли. Автомобилисты и пешеходы были довольны. Но к нынешнему сезону закупили сразу 100 тонн, пишет портал Peterburg2.

Как назло, зима 2019 – 2020 годов выдалась аномально теплой. Возможности посыпать дороги солью практически не было. Но коммунальным службам все-таки удалось израсходовать 5 тонн реагента. Чиновники говорят, что «небольшое выпадение снега все же случалось». Да и температура, бывало, опускалась ниже нуля. Когда тротуары покрывались льдом, их обрабатывали соляным раствором. Кроме того, на спусках и подъемах, перекрестках, путепроводах и мостах на ветру обледенение наступает даже при двух градусах выше нуля, сообщили в комитете по благоустройству.

Однако на днях, когда за окном было +7, петербуржцы заметили спецмашину коммунальных служб, посыпающую солью дорогу в одном из дворов города. Фотографию опубликовали в сообществе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». Ни снега, ни льда не было уже давно. Температурный режим стабильно сохранялся в плюсовой зоне. Но соль же закуплена…

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Дорожные службы уже высыпали на дороги Петербурга 5 тонн соли
{{material_124819}}Прошлая зима отличилась обильными снегопадами и стала настоящим кошмаром для петербургских коммунальщиков. Видимо, опасаясь повторения коллапса, решено было закупить побольше соли. Несколько последних лет, когда комитет по благоустройству возглавлял Владимир Рублевский, разрешалось сыпать на дороги только пескосоляную смесь, где доля соли не превышала 10%. Каждый год город закупал около 20 тонн соли. Автомобилисты и пешеходы были довольны. Но к нынешнему сезону закупили сразу 100 тонн, пишет портал Peterburg2.Как назло, зима 2019 – 2020 годов выдалась аномально теплой. Возможности посыпать дороги солью практически не было. Но коммунальным службам все-таки удалось израсходовать 5 тонн реагента. Чиновники говорят, что «небольшое выпадение снега все же случалось». Да и температура, бывало, опускалась ниже нуля. Когда тротуары покрывались льдом, их обрабатывали соляным раствором. Кроме того, на спусках и подъемах, перекрестках, путепроводах и мостах на ветру обледенение наступает даже при двух градусах выше нуля, сообщили в комитете по благоустройству.Однако на днях, когда за окном было +7, петербуржцы заметили спецмашину коммунальных служб, посыпающую солью дорогу в одном из дворов города. Фотографию опубликовали в сообществе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». Ни снега, ни льда не было уже давно. Температурный режим стабильно сохранялся в плюсовой зоне. Но соль же закуплена…
2020-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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