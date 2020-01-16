16 января 2020, 23:15
Дорожные службы уже высыпали на дороги Петербурга 5 тонн соли
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Фото: vk.com/spb_today_unpublished
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга отчитался о расходе соли. Нынешняя зима выдалась на редкость теплой и бесснежной. В итоге, из 100 закупленных тонн соли к середине календарной зимы израсходовали только около 5 тонн.
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Как назло, зима 2019 – 2020 годов выдалась аномально теплой. Возможности посыпать дороги солью практически не было. Но коммунальным службам все-таки удалось израсходовать 5 тонн реагента. Чиновники говорят, что «небольшое выпадение снега все же случалось». Да и температура, бывало, опускалась ниже нуля. Когда тротуары покрывались льдом, их обрабатывали соляным раствором. Кроме того, на спусках и подъемах, перекрестках, путепроводах и мостах на ветру обледенение наступает даже при двух градусах выше нуля, сообщили в комитете по благоустройству.
Однако на днях, когда за окном было +7, петербуржцы заметили спецмашину коммунальных служб, посыпающую солью дорогу в одном из дворов города. Фотографию опубликовали в сообществе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». Ни снега, ни льда не было уже давно. Температурный режим стабильно сохранялся в плюсовой зоне. Но соль же закуплена…
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