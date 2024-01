Edmunds: Лучшим из лучших в 2023 году признали Kia

Ранее мы писали Лучшим американским автомобилем стал «японец», а лучшим кроссовером – «кореец» Жюри ежегодной премии «Автомобиль года в Северной Америке» назвало имена победителей в каждой из трех номинаций: ... Читать далее

Эксперты Edmunds назвали имена победителей в каждой из 6 номинаций: «Лучший легковой автомобиль», «Лучший кроссовер», «Лучший пикап», а также электрические версии в каждом из сегментов. Из числа этих шести автомобилей выбрали абсолютного победителя, «Лучшего из Лучших». В 2024 года титул Best of the Best достался большому электрическому кроссоверу Kia EV9.

По мнению экспертов, Kia EV9 – это выдающийся семейный электромобиль, который стоит на десятки тысяч долларов меньше, чем трехрядные электромобили от Mercedes, Rivian и Tesla. Он предлагает владельцу вместительный 3-рядный салон, множество стандартных высококлассных функций и внушительную мощность, а реальный запас хода даже превышает заявленные показатели. В США кроссовер стоит от 56 тысяч рублей.

В остальных шести номинациях победители следующие:

1. Лучший легковой автомобиль – Toyota Prius (от 29 тысяч долларов)

2. Лучший легковой электрокар – BMW i5 (от 68 тысяч долларов)

3. Лучший кроссовер – Kia Sportage Hybrid (от 30 тысяч долларов)

4. Лучший электрокроссовер – Kia EV9 (от 56 тысяч долларов)

5. Лучший пикап – Chevrolet Colorado (от 31 тысячи долларов)

6. Лучший электрический пикап – Ford F-150 Lightning (от 52 тысяч долларов)

Фото: Edmunds

