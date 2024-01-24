Edmunds: Лучшим из лучших в 2023 году признали Kia
По мнению экспертов, Kia EV9 – это выдающийся семейный электромобиль, который стоит на десятки тысяч долларов меньше, чем трехрядные электромобили от Mercedes, Rivian и Tesla. Он предлагает владельцу вместительный 3-рядный салон, множество стандартных высококлассных функций и внушительную мощность, а реальный запас хода даже превышает заявленные показатели. В США кроссовер стоит от 56 тысяч рублей.
В остальных шести номинациях победители следующие:
1. Лучший легковой автомобиль – Toyota Prius (от 29 тысяч долларов)
2. Лучший легковой электрокар – BMW i5 (от 68 тысяч долларов)
3. Лучший кроссовер – Kia Sportage Hybrid (от 30 тысяч долларов)
4. Лучший электрокроссовер – Kia EV9 (от 56 тысяч долларов)
5. Лучший пикап – Chevrolet Colorado (от 31 тысячи долларов)
6. Лучший электрический пикап – Ford F-150 Lightning (от 52 тысяч долларов)
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Жюри ежегодной премии «Автомобиль года в Северной Америке» назвало имена победителей в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
12.12.2023, 00:06
Посмотрите, как собирают Ford F-150: видео с конвейера
Ютуб-канал Frame опубликовал 18-минутное видео со сборочного конвейера автозавода Ford в Дирборне, штат Мичиган (США), в котором шаг за шагом показал процесс сборки электрических пикапов Ford F-150 Lightning.Читать далее
-
08.12.2023, 08:36
Беспилотный внедорожник для американской армии вышел на испытания: видео
Американская компания Kodiak Robotics построила по заказу Минобороны США беспилотный пикап Ford F-150 для работы в экстремальных условиях на сложной местности. Машина получила необычные боковые «лопухи».Читать далее
-
27.11.2023, 16:55
За звание лучшего автомобиля в Европе поборются 7 финалистов: список
Жюри европейского конкурса «Автомобиль года 2024» (ECOTY-2024) выбрало из длинного списка 28 автомобилей 7 номинантов, которые продолжат борьбу за звание лучшего автомобиля в Европе.Читать далее
-
17.11.2023, 08:35
Названы финалисты премии «Лучший автомобиль года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) назвала имена трех финалистов в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
24.01.2024, 16:12
Tesla заявила, что выпустит новую бюджетную модель в середине 2025 года
Tesla рассказала поставщикам о планах начать серийное производство нового недорогого электромобиля в середине 2025 года. Новинка проходит под кодовым именем Redwood. Это будет компактный кроссовер.Читать далее
-
24.01.2024, 15:33
Прокуратура оштрафовала автоинспектора за эвакуацию автомобиля
В Казани районная прокуратура встала на сторону автомобилистки, чью машину незаконно отправили на штрафстоянку. Инспектора ГИБДД, допустившего нарушение, оштрафовали на 20 000 рублей.Читать далее
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