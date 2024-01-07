Лучшим американским автомобилем стал «японец», а лучшим кроссовером – «кореец»
В номинации «Лучший легковой автомобиль» хэтчбек Toyota Prius опередил двух других финалистов: Honda Accord и Hyundai Ioniq 6. В номинации «Лучший кроссовер» победу одержал электрический Kia EV9, который обошел «коллег» по корейскому концерну: Genesis GV70 и Hyundai Kona.
Обошлось без неожиданностей лишь в номинации «Лучший пикап». Четвертый год подряд лидером здесь становится Ford F-Series. Победителем NACTOY-2024 стал тяжеловес Ford Super Duty, который вырвал пальму первенства у двух пикапов Chevrolet: Colorado и электрического Silverado EV.
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Жюри европейского конкурса «Автомобиль года 2024» (ECOTY-2024) выбрало из длинного списка 28 автомобилей 7 номинантов, которые продолжат борьбу за звание лучшего автомобиля в Европе.Читать далее
-
17.11.2023, 08:35
Названы финалисты премии «Лучший автомобиль года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) назвала имена трех финалистов в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
16.10.2023, 08:35
Эксперты рассказали, как запрет на продажу японских подержанных машин повлияет на российский авторынок
С 9 августа 2023 года в рамках очередного пакета санкций Япония запретила поставлять в Россию автомобили с двигателем более 1,9 литра, а также все гибриды и электрокары. Эксперты оценили первые последствия новых ограничений и рассказали, как отсутствие поставок дешевых праворульных автомобилей отражается на рядовых российских автолюбителях.Читать далее
-
14.09.2023, 06:47
Названы претенденты на титул «Лучшего автомобиля года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) опубликовало список из 25 полуфиналистов. Среди претендентов 10 легковых автомобилей, 10 кроссоверов и 5 пикапов.Читать далее
-
06.01.2024, 00:16
«Ребята, я в шоке»: у китайского кроссовера на морозе отвалилась педаль газа
Хозяйка кроссовера Changan CS55 записала эмоциональное видео. В сильный мороз у автомобиля отвалилась педаль акселератора. Оказалось, что держатель изготовлен из пластика.Читать далее
-
06.01.2024, 00:07
На смену плавникам автомобильных антенн придет прозрачная пленка
На протяжении долгих лет автомобили оснащались длинными антеннами. Затем на многих современных моделях им на смену пришли акульи плавники. Компания LG сделала следующий шаг и изобрела невидимую антенну нового типа.Читать далее
-
05.01.2024, 00:07
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В 1924 году половина всех проданных в мире легковых автомобилей приходилась на одну единственную модель – Ford Model T, по прозвищу «Железная Лиззи». Сто лет спустя ассортимент ощутимо расширился, каждый год автопроизводители выводят на рынок все новые и новые модели.Читать далее
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