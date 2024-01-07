Лучшим американским автомобилем стал «японец», а лучшим кроссовером – «кореец»

Ранее мы писали Названы финалисты премии «Лучший автомобиль года» в США Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) назвала имена трех финалистов ... Читать далее

Итоги премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) подвели 4 января на специальном мероприятии в Понтиаке, штат Мичиган. Жюри, состоящее из 50 автомобильных журналистов США и Канады, выбрало из первоначального списка, куда вошли 52 модели, лучшие машины в каждой из трех категорий.

В номинации «Лучший легковой автомобиль» хэтчбек Toyota Prius опередил двух других финалистов: Honda Accord и Hyundai Ioniq 6. В номинации «Лучший кроссовер» победу одержал электрический Kia EV9, который обошел «коллег» по корейскому концерну: Genesis GV70 и Hyundai Kona.

Фото: Ford

Обошлось без неожиданностей лишь в номинации «Лучший пикап». Четвертый год подряд лидером здесь становится Ford F-Series. Победителем NACTOY-2024 стал тяжеловес Ford Super Duty, который вырвал пальму первенства у двух пикапов Chevrolet: Colorado и электрического Silverado EV.

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