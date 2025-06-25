Exeed рассказал, что проверяют в автомобилях Exlantix по прибытии из Китая
Тестированию подвергается тяговая батарея – ее проверяют циклами заряда и разряда. Также проверяют полный привод и электромоторы, герметичность конструкции, шумоизоляцию, программное обеспечение, качество сборки, зазоры в салоне и между кузовными элементами, лакокрасочное покрытие, давление в шинах и уровень технических жидкостей. Завершается предпродажная подготовка полировкой кузова и шестифазной мойкой.
Напомним, недавно поступивший в продажу в России Exlantix ET – это полноразмерный кроссовер с последовательной гибридной силовой установкой, которая включает два электродвигателя, 1,5-литровый турбомотор и тяговую батарею емкостью 40 кВт-ч. Суммарная пиковая мощность достигает 469 л.с. Запас хода на электричестве составляет 180 км, а в гибридном режиме кроссовер может проехать до 1180 км (по методике CLTC). Цены начинаются от 6,6 млн рублей.
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25.06.2025, 06:00
В Петербурге проданы первые автомобили EXLANTIX ET
В дилерском центре «Аларм Моторс EXEED» сообщили, что в первые две недели с момента старта продаж гибридного автомобиля EXLANTIX ET было заключено 7 контрактов на его приобретение.Читать далее
-
18.04.2025, 07:47
Объявлены цены кроссовера Exlantix ET. Дорого
Компания Exeed объявила о выходе на российский рынок нового гибридного кроссовера Exlantix ET. В состав силовой установки входят 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. Общий запас хода составляет 1180 км.Читать далее
-
12.03.2025, 17:15
Exlantix анонсировал начало продаж гибридного кроссовера с запасом хода 1200 километров
Премиальный бренд Exeed объявил о старте продаж новой линейки Exlantix. Уже в апреле 2025 года автомобили появятся в шоурумах бренда. Первым российским клиентам предложат гибридный кроссовер Exlantix ЕТ.Читать далее
-
29.01.2025, 13:28
В Китае выбрали «Автомобиль года». Его скоро привезут в Россию
Центральное телевидение Китая (CCTV) провело 5-й Автомобильный фестиваль, в рамках которого назвали лучшие модели 2024 года в разных сегментах, а также обладателя Гран-при. Лучшим автомобилем Поднебесной стал кроссовер Exlantix ET. Его официальные продажи стартуют в России в ближайшие несколько недель.Читать далее
-
09.01.2025, 09:27
В Китае начали собирать кроссоверы Exlantix ET, которые ждут в России
Директор по маркетингу Chery Exeed господин Хуан Чжаогэнь, объявил, что с конвейера завода в Китае сошли первые кроссоверы Exlantix ET, предназначенные для зарубежных рынков. Новинку планируют продавать в 20 странах, в том числе и в России.Читать далее
-
22.12.2024, 17:30
Китайцы заставили кроссовер взобраться на горнолыжный трамплин (видео)
Китайские автопроизводители очень любят устраивать своим автомобилям зрелищные и экстремальные испытания. Бренд Exlantix (принадлежит Chery) уже топил свой кроссовер ET в бассейне и заставлял балансировать на рампе. На этот раз автомобилю пришлось карабкаться по крутому ледяному склону для соревнований по биг-эйру в Пекине.Читать далее
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