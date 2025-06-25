Exeed рассказал, что проверяют в автомобилях Exlantix по прибытии из Китая

Ранее мы писали В Петербурге проданы первые автомобили EXLANTIX ET В дилерском центре «Аларм Моторс EXEED» сообщили, что в первые две недели с момента старта продаж гибридного ... Читать далее

Фото: Exlantix

После доставки в Россию все автомобили Exlantix проходят обязательную многоуровневую проверку, рассказали редакции 110km.ru в пресс-службе Exeed. В рамках этой процедуры специалисты осматривают транспортные средства на предмет повреждений, полученных при перевозке, проверяют работоспособность всех узлов и механизмов, а также проводят регулировку углов установки колес.Тестированию подвергается тяговая батарея – ее проверяют циклами заряда и разряда. Также проверяют полный привод и электромоторы, герметичность конструкции, шумоизоляцию, программное обеспечение, качество сборки, зазоры в салоне и между кузовными элементами, лакокрасочное покрытие, давление в шинах и уровень технических жидкостей. Завершается предпродажная подготовка полировкой кузова и шестифазной мойкой.

Ранее мы писали Объявлены цены кроссовера Exlantix ET. Дорого Компания Exeed объявила о выходе на российский рынок нового гибридного кроссовера Exlantix ET. В состав силовой ... Читать далее

Упомянутые модели: Exlantix ET

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Представители Exeed подчеркнули, что на сборочном конвейере Exlantix уровень роботизации достигает 90%. Заводы оснащены автоматическими системами контроля качества, включающими измерительные комплексы, лазерные датчики и системы мониторинга. Управление процессами выполняет интеллектуальная система, которая распределяет задачи, обрабатывает изображения, собирает данные и отслеживает состояние оборудования и деталей в режиме реального времени. Эта информация направляется в центр управления и пункты контроля. В сварочном цехе применяется система, способная фиксировать отклонения размеров с точностью до 0,1 мм, что обеспечивает стабильное качество кузовов.Напомним, недавно поступивший в продажу в России Exlantix ET – это полноразмерный кроссовер с последовательной гибридной силовой установкой, которая включает два электродвигателя, 1,5-литровый турбомотор и тяговую батарею емкостью 40 кВт-ч. Суммарная пиковая мощность достигает 469 л.с. Запас хода на электричестве составляет 180 км, а в гибридном режиме кроссовер может проехать до 1180 км (по методике CLTC). Цены начинаются от 6,6 млн рублей.