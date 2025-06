В Петербурге проданы первые автомобили EXLANTIX ET

Ранее мы писали Кроссовер Exlantix ET прошел четыре очень суровых краш-теста Марка Exlantix (принадлежит Chery) планирует вывести кроссовер Exlantix ET на российский рынок в следующем ... Читать далее

Гибридный полноприводный кроссовер EXLANTIX ET – первый автомобиль в линейке недавно вышедшего в Россию бренда EXLANTIX. Он оснащен двумя электромоторами и 1,5-литровым турбодвигателем. Пиковая мощность силовых установок автомобиля достигает 469 л.с. Батарея кроссовера, емкостью 40 кВт-ч, позволяет пройти до 180 км исключительно на электрической тяге. А суммарный запас хода автомобиля составляет 1180 км со средним расходом топлива 6,4 л на 100 км.Руководитель отдела продаж новых автомобилей EXLANTIX в ГК «Аларм-Моторс» Александр Цылина в беседе с редактором 110km.ru рассказал, что первые покупатели кроссовера отметили удачное соотношение цены и качества автомобиля, а также инновационные технологии, которые применяются в его управлении, в том числе, голосовые сервисы. По его словам, клиенты положительно оценивают длительный срок гарантии в 8 лет или 200 тыс. км пробега. Аргументом в пользу выбора автомобиля также выступает тщательный подход к его оснащению для зимнего периода. Например, основные элементы кроссовера, шасси и подвеска, обладают высоким уровнем антикоррозийной защиты. «Зимний пакет», в свою очередь, включает обогревы всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и боковых зеркал. По прогнозу эксперта, спрос на EXLANTIX ET может оставаться стабильным на уровне первых месяцев продаж, особенно, если будет увеличиваться положительная реакция на автомобиль со стороны его дебютных владельцев.Следующим шагом в развитии EXLANTIX в России после старта продаж стал выход мобильного приложения. Концерн EXEED представил его в середине июня. С помощью приложения владельцы автомобилей EXLANTIX могут удаленно управлять автомобилем – открывать окна, двери, багажник, заранее прогревать батарею и дистанционно запускать двигатель.В России EXLANTIX ET предлагается в топовой комплектации по цене 6,6 млн рублей. Он реализуется в дилерских центрах EXEED.