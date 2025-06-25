В Петербурге проданы первые автомобили EXLANTIX ET
Руководитель отдела продаж новых автомобилей EXLANTIX в ГК «Аларм-Моторс» Александр Цылина в беседе с редактором 110km.ru рассказал, что первые покупатели кроссовера отметили удачное соотношение цены и качества автомобиля, а также инновационные технологии, которые применяются в его управлении, в том числе, голосовые сервисы. По его словам, клиенты положительно оценивают длительный срок гарантии в 8 лет или 200 тыс. км пробега. Аргументом в пользу выбора автомобиля также выступает тщательный подход к его оснащению для зимнего периода. Например, основные элементы кроссовера, шасси и подвеска, обладают высоким уровнем антикоррозийной защиты. «Зимний пакет», в свою очередь, включает обогревы всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и боковых зеркал. По прогнозу эксперта, спрос на EXLANTIX ET может оставаться стабильным на уровне первых месяцев продаж, особенно, если будет увеличиваться положительная реакция на автомобиль со стороны его дебютных владельцев.
Следующим шагом в развитии EXLANTIX в России после старта продаж стал выход мобильного приложения. Концерн EXEED представил его в середине июня. С помощью приложения владельцы автомобилей EXLANTIX могут удаленно управлять автомобилем – открывать окна, двери, багажник, заранее прогревать батарею и дистанционно запускать двигатель.
В России EXLANTIX ET предлагается в топовой комплектации по цене 6,6 млн рублей. Он реализуется в дилерских центрах EXEED.
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25.06.2025, 11:45
Exeed рассказал, что проверяют в автомобилях Exlantix по прибытии из Китая
Все экспортируемые в Россию автомобили в обязательном порядке проходят предпродажную подготовку. Машины Exlantix, в дополнение к чек-листу завода-производителя, подвергаются расширенным проверкам.Читать далее
-
18.04.2025, 07:47
Объявлены цены кроссовера Exlantix ET. Дорого
Компания Exeed объявила о выходе на российский рынок нового гибридного кроссовера Exlantix ET. В состав силовой установки входят 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. Общий запас хода составляет 1180 км.Читать далее
-
12.03.2025, 17:15
Exlantix анонсировал начало продаж гибридного кроссовера с запасом хода 1200 километров
Премиальный бренд Exeed объявил о старте продаж новой линейки Exlantix. Уже в апреле 2025 года автомобили появятся в шоурумах бренда. Первым российским клиентам предложат гибридный кроссовер Exlantix ЕТ.Читать далее
-
29.01.2025, 13:28
В Китае выбрали «Автомобиль года». Его скоро привезут в Россию
Центральное телевидение Китая (CCTV) провело 5-й Автомобильный фестиваль, в рамках которого назвали лучшие модели 2024 года в разных сегментах, а также обладателя Гран-при. Лучшим автомобилем Поднебесной стал кроссовер Exlantix ET. Его официальные продажи стартуют в России в ближайшие несколько недель.Читать далее
-
09.01.2025, 09:27
В Китае начали собирать кроссоверы Exlantix ET, которые ждут в России
Директор по маркетингу Chery Exeed господин Хуан Чжаогэнь, объявил, что с конвейера завода в Китае сошли первые кроссоверы Exlantix ET, предназначенные для зарубежных рынков. Новинку планируют продавать в 20 странах, в том числе и в России.Читать далее
-
22.12.2024, 17:30
Китайцы заставили кроссовер взобраться на горнолыжный трамплин (видео)
Китайские автопроизводители очень любят устраивать своим автомобилям зрелищные и экстремальные испытания. Бренд Exlantix (принадлежит Chery) уже топил свой кроссовер ET в бассейне и заставлял балансировать на рампе. На этот раз автомобилю пришлось карабкаться по крутому ледяному склону для соревнований по биг-эйру в Пекине.Читать далее
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