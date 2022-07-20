Geely Coolray пережил рестайлинг и получил новый мотор: фото и подробности

Рестайлинговый Geely Binyue получил приставку Cool к названию. Узнать новинку можно по более узким фарам головного света, соединенным светящейся полосой задним фонарям, новым молдингам и колесам. Благодаря пересмотренным бамперам габаритная длина увеличилась на 50 мм – до 4 380 мм. В салоне цифровую панель приборов визуально объединили с 12,3-дюймовым экраном медиасистемы, заменили селектор переключения передач, добавили беспроводную зарядку для смартфонов.

Под капотом на смену 1,5-литровому трехцилиндровому турбомотору мощностью 177 л.с. (255 Нм) пришла «турбочетверка» того же объема (индекс BHE15), выдающая 181 л.с. и 290 Нм максимального крутящего момента. Новый агрегат может переваривать 92-ой бензин и работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод – исключительно передний. С новым мотором время разгона до первой «сотни» сократилось на 0,3 секунды до 7,6 секунды, а расход топлива на 100 км пробега уменьшился на поллитра – до 5,8 литра. Продажи Geely Binyue Cool в Китае начнутся осенью. Тогда же пообещали рассказать о планах по экспорту на другие рынки.

Упомянутые модели: Geely Coolray (от 1 134 990 Р )

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