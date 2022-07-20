Geely Coolray пережил рестайлинг и получил новый мотор: фото и подробности
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Под капотом на смену 1,5-литровому трехцилиндровому турбомотору мощностью 177 л.с. (255 Нм) пришла «турбочетверка» того же объема (индекс BHE15), выдающая 181 л.с. и 290 Нм максимального крутящего момента. Новый агрегат может переваривать 92-ой бензин и работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод – исключительно передний. С новым мотором время разгона до первой «сотни» сократилось на 0,3 секунды до 7,6 секунды, а расход топлива на 100 км пробега уменьшился на поллитра – до 5,8 литра. Продажи Geely Binyue Cool в Китае начнутся осенью. Тогда же пообещали рассказать о планах по экспорту на другие рынки.
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Кризис на отечественном авторынке наложил свой отпечаток на предпочтения российских автолюбителей. Кроссовер Hyundai Creta сохранил корону бестселлера сегмента SUV, но на пятки ему наступает китайский автомобиль.Читать далее
-
28.06.2022, 11:00
Стоимость китайских автомобилей выросла на 83%. На какие модели больше всего?
За минувший год стоимость самых популярных китайских автомобилей в России выросла, в зависимости от модели, от 23% до 83%. Наибольшее значение (+83,3%) продемонстрировал Haval F7 в Нижнем Новгороде, больше всего повезло жителям Ростова-на-Дону, в салонах которого зафиксировано 23-процентное удорожание Chery Tiggo 4. Таковы собственные данные агрегатора 110KM.RU. Читать далее
-
07.06.2022, 10:31
Самым продаваемым китайским автомобилем в мае стал Geely Coolray
Впервые в современной истории отечественного авторынка ТОП-7 самых продаваемых автомобильных марок по итогам мая текущего года замкнул китайский бренд Geely.Читать далее
-
19.05.2022, 14:50
Geely назвала цену самого дорогого и очень черного Coolray
Российский офис Geely представил новую спецверсию кроссовера Coolray под названием Nero, отличающуюся темным декором и отделкой «под карбон». Цена новинки неприятно удивила. Автомобиль оказался самым дорогим в линейке.Читать далее
-
12.05.2022, 14:50
Ковид вновь ударил по Китаю: падение автопроизводства достигло 75%
Согласно отчету Китайской ассоциации легковых автомобилей, апрельское производство автомобилей в стране достигло чуть ли не дна. Только в шанхайском автокластере о значительных убытках завили сразу несколько именитых компаний. Читать далее
-
24.04.2022, 17:38
Какие автомобили чаще покупают в Беларуси? (китайская марка сумела подняться на второе место)
С января по март 2022 года белорусские дилеры реализовали чуть более 9 тысяч новых легковых автомобилей. С большим отрывом лидирует Lada, на долю которой приходится порядка 30% продаж.Читать далее
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