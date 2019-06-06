6 июня 2019, 00:32

Geely увеличила гарантию, но подняла цены

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Из российского офиса Geely пришли сразу две новости. Китайский автопроизводитель принял решение расширить гарантию на свои автомобили в России до 5 лет, а в течение 2 лет клиенты смогут бесплатно пользоваться услугой «Помощь на дороге». Одновременно компания поднимает цены на три модели. Цифры вырастут, в среднем, на 15 – 25 тысяч рублей.
Geely увеличила гарантию но подняла цены
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С 1 июля 2019 года в России изменяется гарантийная политика Geely. Вместо прежних 4 лет или 100 тысяч километров будет действовать расширенная гарантия на 5 лет или 150 тысяч километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме того, все клиенты, купившие с 1 июля новый автомобиль Geely 2019 года выпуска, смогут бесплатно в течение 2 лет пользоваться сервисом «Помощь на дорогах».

Но за удовольствие надо платить. С 1 июля компания Geely поднимает цены на три модели: Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7, выпущенные в 2019 году. Стоимость автомобилей вырастет не более, чем на 2% или на 15 – 25 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. Теперь кроссовер Geely Atlas будет стоить не менее 1 114 990 рублей (сейчас 1 089 990 рублей), кроссовер Emgrand X7 – не менее 1 004 900 рублей (вместо 989 900 рублей), а седан Emgrand 7 – минимум 750 990 рублей (+15 000 рублей).

Таким образом, основной ценовой удар принял на себя бестселлер Geely в России, кроссовер Atlas. Его базовая комплектация подорожала сразу на 25 тысяч рублей. Всего с января по апрель 2019 года отечественные дилеры реализовали 2 352 автомобилей китайской марки или в 3,9 раза больше, чем годом ранее.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Geely Emgrand X7
Стук в рулевой.что может быть?
константин
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
Цена по моему для китайца всё таки высока.
Slava Tsvetkov
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Geely увеличила гарантию, но подняла цены
{{material_126265}}С 1 июля 2019 года в России изменяется гарантийная политика Geely. Вместо прежних 4 лет или 100 тысяч километров будет действовать расширенная гарантия на 5 лет или 150 тысяч километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме того, все клиенты, купившие с 1 июля новый автомобиль Geely 2019 года выпуска, смогут бесплатно в течение 2 лет пользоваться сервисом «Помощь на дорогах».Но за удовольствие надо платить. С 1 июля компания Geely поднимает цены на три модели: Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7, выпущенные в 2019 году. Стоимость автомобилей вырастет не более, чем на 2% или на 15 – 25 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. Теперь кроссовер Geely Atlas будет стоить не менее 1 114 990 рублей (сейчас 1 089 990 рублей), кроссовер Emgrand X7 – не менее 1 004 900 рублей (вместо 989 900 рублей), а седан Emgrand 7 – минимум 750 990 рублей (+15 000 рублей).Таким образом, основной ценовой удар принял на себя бестселлер Geely в России, кроссовер Atlas. Его базовая комплектация подорожала сразу на 25 тысяч рублей. Всего с января по апрель 2019 года отечественные дилеры реализовали 2 352 автомобилей китайской марки или в 3,9 раза больше, чем годом ранее.
2019-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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