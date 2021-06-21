Глобальный дефицит чипов докатился до России: на ГАЗе приостанавливают сборку Volkswagen и Skoda
На заводе Volkswagen Group в Калуге сборка пока продолжается, но несколько источников, знакомых с ситуацией, подтвердили «Газете.Ru», что острая нехватка комплектующих наблюдается и здесь. В частности, речь идет о блоках BCM (Body Control Module), которые поставляются немецкой компанией Continental. Не исключено, что и калужскому конвейеру не удастся избежать простоя.
Напомним, в Нижнем Новгороде Volkswagen Group Rus выпускает четыре модели: Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia, а с недавнего времени еще и новый кроссовер Volkswagen Taos. В Калуге собирают кроссоверы Volkswagen Tiguan, а также лифтбеки Polo и Skoda Rapid.
В 2020 году коронавирусные ограничения привели к сокращению объема выпуска чипов. Одновременно, люди активно скупали ноутбуки, планшеты, игровые приставки, чтобы пережить самоизоляцию и иметь возможность работать удаленно. В конце года крупнейшие поставщики микросхем постарались нарастить производство. Но из-за перегрузки сразу на нескольких предприятиях произошли пожары. В октябре горел завод микросхем Asahi Kasei Microdevices (AKM) на юге Японии. В марте из-за пожара было парализовано производство на Renesas Electronics. Усугубили ситуацию простои сразу трех производителей в Техасе из-за экстремальных холодов.
- 190 000 РVolkswagen Polo 2019 в Москве
- 440 000 РSkoda Rapid 2018 в Москве
- 1 215 000 РVolkswagen Tiguan 2012 в Москве
- 2 000 000 РVolkswagen Tiguan 2019 в Москве
- 2 799 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 2 050 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 2 770 000 РVolkswagen Tiguan 2020 в Москве
- 1 918 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 2 970 000 РVolkswagen Tiguan 2019 в Москве
- 1 699 800 РSkoda Kodiaq 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий