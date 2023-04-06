Hyundai второй год подряд стал Лучшим автомобилем года в мире
Фото: Hyundai
Единственными категориями, в которых корейские автомобили не были названы лучшим в мире, стал «Лучший роскошный автомобиль» и «Лучший городской автомобиль». В первом случае победа досталась американскому электрокару Lucid Air, а во втором – французскому кроссоверу Citroën C3.
Президент и главный исполнительный директор Hyundai Motor Company Джехун Чанг, которого признали также «Человеком года», сказал: «Мы очень рады получить эту престижную награду второй год подряд. Она является признанием огромного таланта и неустанных усилий каждого в Hyundai Motor Company по выводу на рынок таких электромобилей, как Ioniq 6. Эта награда подтверждает наше стремление быть мировым лидером в области электрификации транспортных средств и послужит стимулом для наших усилий в качестве поставщика интеллектуальных решений для новой мобильности».
-
12.12.2022, 12:04
Европа проглатывает корейские электромобили как горячие пирожки (что по цифрам?)
Ожидается, что в 2022 году европейские продажи электромобилей Hyundai Motor и аффилированной Kia достигнут рекордного уровня. Причем каждая компания сумеет продать более 200 000 машин на чистой тяге.Читать далее
-
18.11.2022, 16:05
Определились финалисты конкурса на звание лучшего автомобиля Северной Америки
Выбирать лучший автомобиль на североамериканском континенте будут по трем номинациям: легковой автомобиль, кроссовер и пикап. Список претендентов сократился до трех моделей в каждой категории.Читать далее
-
03.10.2022, 12:25
Коллекция роскошных спорткаров погибла из-за наводнения (грустные фото)
Тайфун Хиннамнор обрушился на Южную Корею еще в августе. В результате разгула стихии и сильнейшего наводнения погибли 9 человек. А недавно стало известно и о других «жертвах» урагана, нескольких элитных суперкарах. Гараж в Сеуле, где они хранились, оказался полностью затоплен.Читать далее
-
03.06.2022, 13:33
Почему дешевеют «болты»? Chevrolet пошел вопреки мировому тренду
General Motors снижает цены на Chevy Bolt EV и Bolt EUV 2023 года – и это на фоне высокого спроса на электромобили, который сегодня наблюдается в Соединённых Штатах, и не только. Ожидается, что заказы стартуют в июле 2022-го.Читать далее
-
26.05.2022, 13:58
«Я думал, это конец»: Kia Яромира Ягра протаранил трамвай
Легендарный нападающий чешской сборной и звезда НХЛ Яромир Ягр попал в Праге в серьезное ДТП. Разворачиваясь через трамвайные рельсы, он заметил трамвай, когда тот был уже в полуметре от водительской двери.Читать далее
-
14.04.2022, 08:06
Лучшим автомобилем в мире стал корейский кроссовер и увез с собой еще два титула
В рамках Нью-Йоркского автосалона в торжественной обстановке наградили автомобили, признанные лучшими в 2022 году. Гран-при конкурса Всемирный автомобиль года (WCOTY-2022) взял корейский автомобиль.Читать далее
-
12.12.2022, 12:04
Европа проглатывает корейские электромобили как горячие пирожки (что по цифрам?)
Ожидается, что в 2022 году европейские продажи электромобилей Hyundai Motor и аффилированной Kia достигнут рекордного уровня. Причем каждая компания сумеет продать более 200 000 машин на чистой тяге.Читать далее
-
18.11.2022, 16:05
Определились финалисты конкурса на звание лучшего автомобиля Северной Америки
Выбирать лучший автомобиль на североамериканском континенте будут по трем номинациям: легковой автомобиль, кроссовер и пикап. Список претендентов сократился до трех моделей в каждой категории.Читать далее
-
03.10.2022, 12:25
Коллекция роскошных спорткаров погибла из-за наводнения (грустные фото)
Тайфун Хиннамнор обрушился на Южную Корею еще в августе. В результате разгула стихии и сильнейшего наводнения погибли 9 человек. А недавно стало известно и о других «жертвах» урагана, нескольких элитных суперкарах. Гараж в Сеуле, где они хранились, оказался полностью затоплен.Читать далее
-
03.06.2022, 13:33
Почему дешевеют «болты»? Chevrolet пошел вопреки мировому тренду
General Motors снижает цены на Chevy Bolt EV и Bolt EUV 2023 года – и это на фоне высокого спроса на электромобили, который сегодня наблюдается в Соединённых Штатах, и не только. Ожидается, что заказы стартуют в июле 2022-го.Читать далее
-
26.05.2022, 13:58
«Я думал, это конец»: Kia Яромира Ягра протаранил трамвай
Легендарный нападающий чешской сборной и звезда НХЛ Яромир Ягр попал в Праге в серьезное ДТП. Разворачиваясь через трамвайные рельсы, он заметил трамвай, когда тот был уже в полуметре от водительской двери.Читать далее
-
14.04.2022, 08:06
Лучшим автомобилем в мире стал корейский кроссовер и увез с собой еще два титула
В рамках Нью-Йоркского автосалона в торжественной обстановке наградили автомобили, признанные лучшими в 2022 году. Гран-при конкурса Всемирный автомобиль года (WCOTY-2022) взял корейский автомобиль.Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий