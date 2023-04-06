Hyundai второй год подряд стал Лучшим автомобилем года в мире

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Титул «Всемирный автомобиль года» в 2023 году достался электрическому Hyundai Ioniq 6. Он же был признан «Лучшим электрокаром» и победил в номинации «Лучший дизайн». Еще один корейский электрокар – соплатформенный Kia EV6 GT – был названЛучшим в мире спорткаром

Единственными категориями, в которых корейские автомобили не были названы лучшим в мире, стал «Лучший роскошный автомобиль» и «Лучший городской автомобиль». В первом случае победа досталась американскому электрокару Lucid Air, а во втором – французскому кроссоверу Citroën C3.

Фото: Kia

Президент и главный исполнительный директор Hyundai Motor Company Джехун Чанг, которого признали также «Человеком года», сказал: «Мы очень рады получить эту престижную награду второй год подряд. Она является признанием огромного таланта и неустанных усилий каждого в Hyundai Motor Company по выводу на рынок таких электромобилей, как Ioniq 6. Эта награда подтверждает наше стремление быть мировым лидером в области электрификации транспортных средств и послужит стимулом для наших усилий в качестве поставщика интеллектуальных решений для новой мобильности».

Упомянутые модели: KIA EV6

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