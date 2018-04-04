4 апреля 2018, 18:32
Jaguar обновил F-Type
Компания Jaguar рассказала об обновленной линейке спорткаров F-Type. Купе и кабриолеты британской марки получили расширенный список опций и новые индексы в названии моделей.
|Jaguar F-Type R-Dynamic 3.0 AT 4x4
|3 л, 380 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 5.1 с, 275 км/ч
|4470 x 1923 x 1309 мм
|полный
|АИ-95, 8.9 л на 100 км
|6 642 000 руб
|Все характеристики
Еще одно немаловажное нововведение – новая система обозначения модификаций в линейке F-Type. Теперь на багажнике каждого автомобиля будет красоваться шильдик с информацией о мощность двигателя, например P300 или P380 («P» от «Power», что значит «мощность»). При этом для самых «заряженных» модификаций сохранили прежние названия: F-Type R (550 л.с.) и F-Type SVR (575 л.с.).
Обновленное купе и кабриолет поступят в салоны европейских дилеров в мае. Цены на нынешнюю версию Jaguar F-Type в России стартуют с отметки 4 631 000 рублей.
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12.01.2018, 09:11
В обойме «Евросиба» появился второй автоцентр Jaguar Land Rover
07.04.2017, 20:57
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