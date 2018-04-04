4 апреля 2018, 18:32

Jaguar обновил F-Type

Компания Jaguar рассказала об обновленной линейке спорткаров F-Type. Купе и кабриолеты британской марки получили расширенный список опций и новые индексы в названии моделей.
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Jaguar обновил F-Type Jaguar F-Type
Jaguar F-Type R-Dynamic 3.0 AT 4x4
3 л, 380 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 5.1 с, 275 км/ч
4470 x 1923 x 1309 мм
полный
АИ-95, 8.9 л на 100 км
6 642 000 руб
Все характеристики
Все спорткары F-Type уже в базе имеют систему распределения крутящего момента, а версии со 380-сильным мотором добавили адаптивные амортизаторы и дифференциал повышенного трения. Также в список стандартного оборудования вошел 10-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы InControl Touch Pro и безрамочное зеркало заднего вида в салоне. Поддержку Apple CarPlay и Android Auto в мультимедиа пока добавить не успели, ее обещают к концу нынешнего года.

Еще одно немаловажное нововведение – новая система обозначения модификаций в линейке F-Type. Теперь на багажнике каждого автомобиля будет красоваться шильдик с информацией о мощность двигателя, например P300 или P380 («P» от «Power», что значит «мощность»). При этом для самых «заряженных» модификаций сохранили прежние названия: F-Type R (550 л.с.) и F-Type SVR (575 л.с.).

Обновленное купе и кабриолет поступят в салоны европейских дилеров в мае. Цены на нынешнюю версию Jaguar F-Type в России стартуют с отметки 4 631 000 рублей.
Top Manager Ягуар Ф Тайп
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Отзывы по теме
Тест-драйв Jaguar F-Type 2.0: малой кровью, да силой многою
Крутая машина, а теперь еще и экономичная ! А для тех кто хочет по настоящему погонять есть породистый 5 литровый мотор) ) ) Ф-тайп зачетный!
Тотров Хетаг
Jaguar Land Rover получила престижные награды
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gena255
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6 месяцев езжу на трехлитровой бензиновой Jaguar XF, за это время уже 3 раза побывал в сервисе, при том, что машину покупал почти новую. Да, ягуар это стильная и имиджевая машина, но лучше брать что-то более надёжное и практичное, потому что статус и понты не стоят затраченных денег и времени на сервисные ...
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Jaguar обновил F-Type
{{params_57805}}Все спорткары F-Type уже в базе имеют систему распределения крутящего момента, а версии со 380-сильным мотором добавили адаптивные амортизаторы и дифференциал повышенного трения. Также в список стандартного оборудования вошел 10-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы InControl Touch Pro и безрамочное зеркало заднего вида в салоне. Поддержку Apple CarPlay и Android Auto в мультимедиа пока добавить не успели, ее обещают к концу нынешнего года.Еще одно немаловажное нововведение – новая система обозначения модификаций в линейке F-Type. Теперь на багажнике каждого автомобиля будет красоваться шильдик с информацией о мощность двигателя, например P300 или P380 («P» от «Power», что значит «мощность»). При этом для самых «заряженных» модификаций сохранили прежние названия: F-Type R (550 л.с.) и F-Type SVR (575 л.с.).Обновленное купе и кабриолет поступят в салоны европейских дилеров в мае. Цены на нынешнюю версию Jaguar F-Type в России стартуют с отметки 4 631 000 рублей.
2018-04-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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