Как сэкономить на обучении в автошколе: возврат налогового вычета и другие способы
Сезонные скидки и акции
Чтобы привлечь учеников, автошколы часто идут на различные ухищрения, например, предлагают сезонные акции и скидки на обучение. Но будьте осторожны, и заранее узнавайте все условия, так как иногда заманчивые предложения от автошкол не что иное, как пиар-ход.
Обычно подобные акции позволяют сэкономить будущим водителям на обучении от 10 до 20%. Чтобы не упустить скидочный период, подпишитесь на автошколу в соцсетях и следите за ее новостями.
Получение прав через центр занятости
Это уникальная возможность для безработных граждан – пройти обучение в автошколе на профессию водителя совершенно бесплатно.
В данном случае схема следующая:
- Вам нужно будет встать на учет в центр занятости по безработице.
- Если по истечении двух месяцев вы не сможете найти себе работу, получите право на приобретение профессии – курс переподготовки или повышения квалификации кадров.
- Вам нужно заявить, что хотите стать водителем, и вас отправят на бесплатное обучение в автошколу. Однако потребуется принести документ от какой-нибудь организации, готовой вас трудоустроить водителем по окончании обучения.
Вернуть часть средств за обучение в автошколе
Каждый российский гражданин, платящий подоходный налог государству, вправе получить налоговый вычет в размере 13% от расходов на обучение.
Вычет можно получить, если за время обучения в автошколе вы продолжали работать и делать налоговые отчисления в государственную казну.
Для этого потребуется:
- Заполнить заявление на возврат части уплаченных средств, которое доступно к скачиванию на сайте налоговой службы;
- Заполнить налоговую декларацию формы 3-НДФЛ за годовой период, в котором вы обучались в автошколе.
- Принести пакет документов, состоящий из:
- ксерокопии паспорта;
- ксерокопии договора с автошколой;
- ксерокопии лицензии автошколы;
- ксерокопий чеков либо квитанций об оплате обучения;
- справки 2-НДФЛ, которую нужно получить на работе.
Подача документов для получения компенсации разрешается в течение 3-х лет с момента, как был подписан договор с автошколой.
«При выборе автошколы необходимо уточнить информацию о наличии лицензии на образовательную деятельность в сфере подготовки водителей транспортных средств. Проверить наличие лицензии у автошколы можно на официальном сайте ГИБДД или на сайте Рособрнадзора. В случае если у автошколы на момент обучения не будет лицензии, то будущего водителя не допустят к сдаче экзаменов в ГИБДД. Также наличие лицензии обязательно для получения социального налогового вычета по расходам на обучение», - пояснил 110KM.RU адвокат Игорь Муханов.
Взять лицензию вы можете на сайте автошколы либо в ее учебном отделе.
Фиксация цены за обучение
Поскольку цена обучения в автошколе постоянно растет, можно воспользоваться такой услугой, как покупка подарочного сертификата на обучение. Купив его по сегодняшней цене, вы сможете воспользоваться им через год, и ничего не доплачивая, даже если стоимость обучения возрастет вдвое.
Кроме того, данный сертификат станет приятным подарком тому, кто хочет получить водительские права.
Экономия на медицинской справке
Если не получилось воспользоваться вышеперечисленными способами экономии, можно сэкономить на медицинской справке. Водительская медкомиссия обойдется вам дешевле, если вы пройдете ее в государственной поликлинике. Разумеется, придется постоять в очередях, но вы заплатите намного меньше, чем в частных клиниках.
Таким образом, если подойти к получению водительских прав с умом, можно неплохо сэкономить, и даже пройти обучение в автошколе бесплатно.
Водительская медкомиссия в 2021 году: как, где и сколько стоит
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