15 марта 2018, 13:49
Kia нарисовала интерьер нового Quoris
Компания Kia опубликовала набросок интерьера роскошного седана K900 следующего поколения, который известен в России под названием Quoris. Премьера новинки намечена на апрель, продажи начнутся во втором квартале.
|KIA Quoris Premium 5.0 АТ
|5 л, 424 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 5.7 с, 240 км/ч
|5095 x 1900 x 1490 мм
|задний
|АИ-95, 12.9 л на 100 км
|3 499 900 руб
|Все характеристики
По сравнению с нынешним поколением, представленным в 2012 году, интерьер изменился до неузнаваемости. Он стал более лаконичным и одновременно роскошным. Натуральное дерево используется не только в отделке передней консоли и дверей, но и рулевого колеса. Воздуховоды переехали вниз от сенсорного дисплея мультимедиа. Лакированная блестящая отделка уступила место сдержанной матовой.
Представители Kia сообщили, что седан получит интеллектуальную систему подсветки салона. Благодаря встроенным датчикам движения она сможет подсвечивать ту часть центральной консоли, к которой водитель поднесет руку. Клиентам предлагается 64 оттенка подсветки на выбор.
Ранее Kia продемонстрировала наброски внешнего вида Quoris. Дизайнерскую концепцию назвали «Притяжение престижа» (Gravity of Prestige). Седан получил новую решетку радиатора, состоящую из 176 ячеек в форме бриллианта. Простые линии кузова, хромированная отделка блоков фар, радиаторной решетки и молдингов придают флагманскому седану элегантный и величественный вид. Производство Kia K900/Quoris наладят в Корее.
Читайте по теме
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
14.02.2018, 09:14
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Читайте по теме
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
14.02.2018, 09:14
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Евгений такая же беда
С такой проблемой не сталкивался, потому как при запуске у меня нет шума ни в трансмиссии, ни в другом каком-либо месте, что, конечно, меня радует. У меня немного другая проблема. Часто в зиму я сталкиваюсь с проблемой холодного запуска двигателя, который иногда отзывается заводится, если простоит в ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное