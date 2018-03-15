15 марта 2018, 13:49

Kia нарисовала интерьер нового Quoris

Компания Kia опубликовала набросок интерьера роскошного седана K900 следующего поколения, который известен в России под названием Quoris. Премьера новинки намечена на апрель, продажи начнутся во втором квартале.
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  Kia нарисовала интерьер нового Quoris KIA Quoris Kia нарисовала интерьер нового Quoris
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фото
  
KIA Quoris Premium 5.0 АТ
5 л, 424 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 5.7 с, 240 км/ч
5095 x 1900 x 1490 мм
задний
АИ-95, 12.9 л на 100 км
3 499 900 руб
Все характеристики
Над интерьером нового Quoris трудились дизайнеры из Намьянга (Корея) и Ирвина (Калифорния). На рисунке изображен светлый кожаный салон со вставками из натурального дерева и хромированными обводками, минимум кнопок, цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.
 
По сравнению с нынешним поколением, представленным в 2012 году, интерьер изменился до неузнаваемости. Он стал более лаконичным и одновременно роскошным. Натуральное дерево используется не только в отделке передней консоли и дверей, но и рулевого колеса. Воздуховоды переехали вниз от сенсорного дисплея мультимедиа. Лакированная блестящая отделка уступила место сдержанной матовой.

Представители Kia сообщили, что седан получит интеллектуальную систему подсветки салона. Благодаря встроенным датчикам движения она сможет подсвечивать ту часть центральной консоли, к которой водитель поднесет руку. Клиентам предлагается 64 оттенка подсветки на выбор.

Ранее Kia продемонстрировала наброски внешнего вида Quoris. Дизайнерскую концепцию назвали «Притяжение престижа» (Gravity of Prestige). Седан получил новую решетку радиатора, состоящую из 176 ячеек в форме бриллианта. Простые линии кузова, хромированная отделка блоков фар, радиаторной решетки и молдингов придают флагманскому седану элегантный и величественный вид. Производство Kia K900/Quoris наладят в Корее. 
Top Manager Киа Кворис
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Отзывы по теме
KIA Quoris отныне выпускают в Казахстане
Круто!!!
333
Форум KIA Carnival
| Кому: Евгений такая же беда
Михаил
Форум KIA Sedona
С такой проблемой не сталкивался, потому как при запуске у меня нет шума ни в трансмиссии, ни в другом каком-либо месте, что, конечно, меня радует. У меня немного другая проблема. Часто в зиму я сталкиваюсь с проблемой холодного запуска двигателя, который иногда отзывается заводится, если простоит в ...
Сергей
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Kia нарисовала интерьер нового Quoris
{{params_54107}}Над интерьером нового Quoris трудились дизайнеры из Намьянга (Корея) и Ирвина (Калифорния). На рисунке изображен светлый кожаный салон со вставками из натурального дерева и хромированными обводками, минимум кнопок, цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. По сравнению с нынешним поколением, представленным в 2012 году, интерьер изменился до неузнаваемости. Он стал более лаконичным и одновременно роскошным. Натуральное дерево используется не только в отделке передней консоли и дверей, но и рулевого колеса. Воздуховоды переехали вниз от сенсорного дисплея мультимедиа. Лакированная блестящая отделка уступила место сдержанной матовой.Представители Kia сообщили, что седан получит интеллектуальную систему подсветки салона. Благодаря встроенным датчикам движения она сможет подсвечивать ту часть центральной консоли, к которой водитель поднесет руку. Клиентам предлагается 64 оттенка подсветки на выбор.Ранее Kia продемонстрировала наброски внешнего вида Quoris. Дизайнерскую концепцию назвали «Притяжение престижа» (Gravity of Prestige). Седан получил новую решетку радиатора, состоящую из 176 ячеек в форме бриллианта. Простые линии кузова, хромированная отделка блоков фар, радиаторной решетки и молдингов придают флагманскому седану элегантный и величественный вид. Производство Kia K900/Quoris наладят в Корее. 
2018-03-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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