Ким Чен Ына впервые заметили на лимузине Aurus, который ему подарил Путин

Ранее мы писали Санкции против Северной Кореи не помешали Ким Чен Ыну купить себе новый Maybach Южнокорейские журналисты обратили внимание, что лидер КНДР Ким Чен Ын, не смотря на введенные против его страны ... Читать далее

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на сестру северокорейского лидера и по совместительству заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон опубликовало новость о первой публичной поездке Ким Чен Ына на российском автомобиле. Машину доставили 18 февраля в качестве подарка от президента России Владимира Путина.

Ким Ё Чжон еще раз поблагодарила Москву за подарок, который служит ярким свидетельством укрепления и всестороннего развития корейско-российской дружбы. По ее словам, автомобиль безупречен и надежен.

Фото: Aurus

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын во время визита в Россию имел возможность лично убедиться в достоинствах автомобилей нового российского бренда: седана и лимузина Senat. Именно на этой машине Путин прибыл к месту встречи. Ким Чен Ын сначала осмотрел машину снаружи, а затем немного посидел на заднем пассажирском кресле. До сих пор Ким Чен Ын предпочитал ездить на лимузине Maybach. В декабре 2023 года журналисты заметили, что введенные санкции не помешали ему сменить старую модель на новую.

Упомянутые модели: Aurus Senat

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