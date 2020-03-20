Коронавирус наступает – дрогнула компания MAN
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Как вы понимаете, решение родилось не на пустом месте – виноват набивший оскомину коронавирус. Из-за пандемии следует ожидать сокращения объемов производства и поставок техники MAN и запчастей.
Российский офис MAN – компания «МАН Трак энд Бас РУС» предпринимает все меры для обеспечения бесперебойной работы дилерских центров и собственных филиалов в Санкт-Петербурге и Подольске.
Фокус в деятельности направлен на обеспечение наличия запасных частей на центральном складе, дабы сервисные центры могли своевременно обслуживать клиентов и осуществлять необходимый ремонт.
На территории России работает круглосуточная информационная линия (тел.: 8 800 250 50 22), которая берет на себя функцию информирования клиентов о режиме работы сервисных станций и ответов на самые насущные вопросы партнеров и клиентов.
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