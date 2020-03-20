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20 марта 2020, 15:11

Коронавирус наступает – дрогнула компания MAN

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Фото: MAN
Компания MAN Truck & Bus заявила о переводе своих немецких сотрудников на сокращенный рабочий день. Как они будут жить и работать в обозримой перспективе – все это обсуждается руководством компании, представителями сотрудников заводов и чиновниками из госорганов.

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Офисных сотрудников компании новая мера не коснется – правда, они продолжат работу дома.
Как вы понимаете, решение родилось не на пустом месте – виноват набивший оскомину коронавирус. Из-за пандемии следует ожидать сокращения объемов производства и поставок техники MAN и запчастей.

Российский офис MAN – компания «МАН Трак энд Бас РУС» предпринимает все меры для обеспечения бесперебойной работы дилерских центров и собственных филиалов в Санкт-Петербурге и Подольске.

Фокус в деятельности направлен на обеспечение наличия запасных частей на центральном складе, дабы сервисные центры могли своевременно обслуживать клиентов и осуществлять необходимый ремонт.

На территории России работает круглосуточная информационная линия (тел.: 8 800 250 50 22), которая берет на себя функцию информирования клиентов о режиме работы сервисных станций и ответов на самые насущные вопросы партнеров и клиентов.


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Коронавирус наступает – дрогнула компания MAN
{{material_129370}} Офисных сотрудников компании новая мера не коснется – правда, они продолжат работу дома.Как вы понимаете, решение родилось не на пустом месте – виноват набивший оскомину коронавирус. Из-за пандемии следует ожидать сокращения объемов производства и поставок техники MAN и запчастей. Российский офис MAN – компания «МАН Трак энд Бас РУС» предпринимает все меры для обеспечения бесперебойной работы дилерских центров и собственных филиалов в Санкт-Петербурге и Подольске. Фокус в деятельности направлен на обеспечение наличия запасных частей на центральном складе, дабы сервисные центры могли своевременно обслуживать клиентов и осуществлять необходимый ремонт.На территории России работает круглосуточная информационная линия (тел.: 8 800 250 50 22), которая берет на себя функцию информирования клиентов о режиме работы сервисных станций и ответов на самые насущные вопросы партнеров и клиентов.
2020-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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