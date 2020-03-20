20 марта 2020, 13:14
Провериться на коронавирус жители Кудрово могут в передвижной лаборатории
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Фото: s0.rbk.ru
Передвижная медицинская лаборатория взяла за правило патронировать жилой квартал Кудрово (Ленинградская область, близ Кольцевой автодороги). Вчера спецавтомобиль приезжал сюда уже второй раз.
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«Результаты анализов готовятся в течение 3-4 дней, - информирует пресс-служба областного Правительства. - Если у человека будет обнаружено заболевание, зараженному придет SMS-уведомление с заключением врача. Об отрицательных показателях лаборатория сообщать не будет».
Опрошенные журналистами жители Кудрово считают размещение передвижной амбулатории для обследования жителей необходимой мерой профилактики в период пандемии. Сдать анализы на коронавирус могут все желающие, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
ну не знаю, это если только наличка карман давит, сколько народу без зп сейчас дома сидят, сомневаюсь, что авто как пирожки начнут расхватывать. Если бы просто рубль рухнул, то да, а в купе с коронавирусом этим, точнее паники, которую вокруг нагоняют, брать авто...
муж ездит на электричке, тоже говорит полупустая, народу мало
Это ж кому-то на руку такая мировая перезагрузка. Блин, что лет назад испанка была гораздо страшнее, что творится непонятно.
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