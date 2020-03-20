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20 марта 2020, 13:14

Провериться на коронавирус жители Кудрово могут в передвижной лаборатории

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Фото: s0.rbk.ru
Передвижная медицинская лаборатория взяла за правило патронировать жилой квартал Кудрово (Ленинградская область, близ Кольцевой автодороги). Вчера спецавтомобиль приезжал сюда уже второй раз.

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Адрес, где базируется лаборатория, - парковка у бывшего магазина SPAR на Ленинградской ул., 1. Медики ведут прием людей с 9 до 11 час. утра. Работать они будут всю грядущую неделю. По их словам, в четверг пункт посетили 19 жителей Заневского городского поселения. В отличие от бешеного спроса на гречку и туалетную бумагу, никакого ажиотажа не наблюдается.

«Результаты анализов готовятся в течение 3-4 дней, - информирует пресс-служба областного Правительства. - Если у человека будет обнаружено заболевание, зараженному придет SMS-уведомление с заключением врача. Об отрицательных показателях лаборатория сообщать не будет».

Опрошенные журналистами жители Кудрово считают размещение передвижной амбулатории для обследования жителей необходимой мерой профилактики в период пандемии. Сдать анализы на коронавирус могут все желающие, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.


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Отзывы по теме
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Наталья
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Провериться на коронавирус жители Кудрово могут в передвижной лаборатории
{{material_129362}} Адрес, где базируется лаборатория, - парковка у бывшего магазина SPAR на Ленинградской ул., 1. Медики ведут прием людей с 9 до 11 час. утра. Работать они будут всю грядущую неделю. По их словам, в четверг пункт посетили 19 жителей Заневского городского поселения. В отличие от бешеного спроса на гречку и туалетную бумагу, никакого ажиотажа не наблюдается. «Результаты анализов готовятся в течение 3-4 дней, - информирует пресс-служба областного Правительства. - Если у человека будет обнаружено заболевание, зараженному придет SMS-уведомление с заключением врача. Об отрицательных показателях лаборатория сообщать не будет».Опрошенные журналистами жители Кудрово считают размещение передвижной амбулатории для обследования жителей необходимой мерой профилактики в период пандемии. Сдать анализы на коронавирус могут все желающие, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
2020-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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