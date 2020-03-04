4 марта 2020, 23:17
Кроссовер Toyota RAV4 пополнил автопарк каршеринга
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Фото: Toyota
Автопарк каршеринг-сервиса «Яндекс.Драйв» пополнился новой моделью. В Москве для аренды теперь доступны полсотни новеньких кроссоверов Toyota RAV4 пятого поколения.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
|Toyota RAV4 Престиж 2.0 CVT 4×4
|149 л.с
|вариатор
|0-100 - 11.0 с, 190 км/ч
|4600 x 1855 x 1685 мм
|полный
|АИ-92
|2 290 000 руб
|Все характеристики
Новый Toyota RAV4 стал самым вместительным кроссовером в российском каршеринге. Просторный салон и функциональный багажник объемом 580 литров делают его идеальным выбором для поездок всей семьей, ведь на заднем диване могут с удобством расположиться трое детей любого возраста, даже если закрепить там два детских кресла. При сложенных сидениях второго ряда объем полезного пространства возрастает до 1 976 литров.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за три полных месяца продаж Toyota RAV4 нового поколения, с декабря 2019 года по февраль 2020 года, автомобиль стал самой популярной моделью в сегменте С-SUV. Всего же с момента выхода новинки на российский рынок было продано свыше 11 тысяч экземпляров. Теперь у каждого пользователя каршеринга в Москве появилась возможность лично опробовать кроссовер. В отличие от стандартного тест-драйва предварительная запись не требуется, а длительность и маршрут поездки можно выбрать самостоятельно.
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Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
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