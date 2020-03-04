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4 марта 2020, 23:17

Кроссовер Toyota RAV4 пополнил автопарк каршеринга

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Фото: Toyota
Автопарк каршеринг-сервиса «Яндекс.Драйв» пополнился новой моделью. В Москве для аренды теперь доступны полсотни новеньких кроссоверов Toyota RAV4 пятого поколения.
Кроссовер Toyota RAV4 пополнил автопарк каршеринга

Фото: Toyota

Кроссовер Toyota RAV4 пополнил автопарк каршеринга

Фото: Toyota

Кроссовер Toyota RAV4 пополнил автопарк каршеринга

Фото: Toyota

Кроссовер Toyota RAV4 пополнил автопарк каршеринга

Фото: Toyota

Кроссовер Toyota RAV4 пополнил автопарк каршеринга

Фото: Toyota

Кроссовер Toyota RAV4 пополнил автопарк каршеринга
Кроссовер Toyota RAV4 пополнил автопарк каршеринга
Кроссовер Toyota RAV4 пополнил автопарк каршеринга
Кроссовер Toyota RAV4 пополнил автопарк каршеринга
Кроссовер Toyota RAV4 пополнил автопарк каршеринга
Toyota RAV4 Престиж 2.0 CVT 4×4
149 л.с
вариатор
0-100 - 11.0 с, 190 км/ч
4600 x 1855 x 1685 мм
полный
АИ-92
2 290 000 руб
Все характеристики
Компания Toyota передала каршеринговому сервису «Яндекс.Драйв» 50 кроссоверов Toyota RAV4 нового поколения. Автомобили уже доступны для краткосрочной аренды московским клиентам. Все кроссоверы выкрашены в белый цвет и представлены в комплектации «Престиж» с 2,0-литровым бензиновым мотором и системой полного привода Dynamic Torque Vectoring.

Новый Toyota RAV4 стал самым вместительным кроссовером в российском каршеринге. Просторный салон и функциональный багажник объемом 580 литров делают его идеальным выбором для поездок всей семьей, ведь на заднем диване могут с удобством расположиться трое детей любого возраста, даже если закрепить там два детских кресла. При сложенных сидениях второго ряда объем полезного пространства возрастает до 1 976 литров.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за три полных месяца продаж Toyota RAV4 нового поколения, с декабря 2019 года по февраль 2020 года, автомобиль стал самой популярной моделью в сегменте С-SUV. Всего же с момента выхода новинки на российский рынок было продано свыше 11 тысяч экземпляров. Теперь у каждого пользователя каршеринга в Москве появилась возможность лично опробовать кроссовер. В отличие от стандартного тест-драйва предварительная запись не требуется, а длительность и маршрут поездки можно выбрать самостоятельно.

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Форум Toyota RAV 4
Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
Александр
ТОП-3 кроссоверов с вариатором
Субаровский вариатор идеал. Именно субару начали прививать у многих любовь к этому типу КП. Многие утверждали, что вариатор ну совсем не вариант, пока не попробовали на субарях. Там все сделано как надо, проверено лично.
АндрюхаР
Toyota RAV4 провалила в Швеции «лосиный тест»
Ездил на такой балалайке 2015 г, продал и перекрестился левой пяткой, повелся на хвалебные отзывы расписанные многочисленными ботами тойоты, ведро ведром, шумки 0, гремит хуже чем лада приора, а да, если нужно совершить обгон то нужно сохраниться, и если еще можно римкую жизнью обогнать машину которая ...
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Кроссовер Toyota RAV4 пополнил автопарк каршеринга
{{params_61547}}Компания Toyota передала каршеринговому сервису «Яндекс.Драйв» 50 кроссоверов Toyota RAV4 нового поколения. Автомобили уже доступны для краткосрочной аренды московским клиентам. Все кроссоверы выкрашены в белый цвет и представлены в комплектации «Престиж» с 2,0-литровым бензиновым мотором и системой полного привода Dynamic Torque Vectoring.Новый Toyota RAV4 стал самым вместительным кроссовером в российском каршеринге. Просторный салон и функциональный багажник объемом 580 литров делают его идеальным выбором для поездок всей семьей, ведь на заднем диване могут с удобством расположиться трое детей любого возраста, даже если закрепить там два детских кресла. При сложенных сидениях второго ряда объем полезного пространства возрастает до 1 976 литров.По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за три полных месяца продаж Toyota RAV4 нового поколения, с декабря 2019 года по февраль 2020 года, автомобиль стал самой популярной моделью в сегменте С-SUV. Всего же с момента выхода новинки на российский рынок было продано свыше 11 тысяч экземпляров. Теперь у каждого пользователя каршеринга в Москве появилась возможность лично опробовать кроссовер. В отличие от стандартного тест-драйва предварительная запись не требуется, а длительность и маршрут поездки можно выбрать самостоятельно.
2020-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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