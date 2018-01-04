4 января 2018, 18:15

Курганские пылесосы приехали убирать петербургские улицы

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вручил ключи от 27 новых мощных пылесосов водителям дорожных предприятий. Смотр машин прошел на базе дорожного предприятия «Центр» на Малом проспекте В.О.
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  Курганские пылесосы приехали убирать петербургские улицы Курганские пылесосы приехали убирать петербургские улицы Курганские пылесосы приехали убирать петербургские улицы Курганские пылесосы приехали убирать петербургские улицы Курганские пылесосы приехали убирать петербургские улицы Курганские пылесосы приехали убирать петербургские улицы
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Пылесосы для уборки проезжей части изготовлены на «Курганском заводе дорожных машин». Вакуумная техника может работать на сильно загрязненных дорогах, использовать ее можно уже при слабоположительных температурах - это позволит повысить качество уборки ранней весной.

Мощность одной машины равняется силе почти 300 бытовых пылесосов. Дополнительный всасывающий рукав диаметром 20 см может использоваться для уборки труднодоступных мест и очистки урн. На каждой машине установлены по 3 видеокамеры с подсветкой – водитель может контролировать качество уборочных работ на цветном мониторе.

Подметальные щетки и всасывающие шахты установлены на дорожной технике с двух сторон, так что можно чистить лотковые зоны справа и слева, а заодно расширить максимальную ширину уборки за один проход до 3 метров и выше.

В ближайшее время пылесосы будут переданы в дорожные предприятия для уборки в Центральном, Кировском, Красносельском, Московском, Фрунзенском и других районах. Сейчас водители, которым предстоит работать на новой технике, проходят специальное обучение.

Экономия от проведения торгов на поставку уборочной техники для дорожных предприятий позволила закупить 31 универсальную коммунальную машину на базе трактора «Беларус» для городских садово-парковых предприятий. Всего в 2017 году для нужд дорожных и садово-парковых предприятий за счет городского бюджета закуплено 70 ед. коммунальной техники. Для приобретения новой техники из бюджета было выделено 290 млн рублей.

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Курганские пылесосы приехали убирать петербургские улицы
Пылесосы для уборки проезжей части изготовлены на «Курганском заводе дорожных машин». Вакуумная техника может работать на сильно загрязненных дорогах, использовать ее можно уже при слабоположительных температурах - это позволит повысить качество уборки ранней весной. Мощность одной машины равняется силе почти 300 бытовых пылесосов. Дополнительный всасывающий рукав диаметром 20 см может использоваться для уборки труднодоступных мест и очистки урн. На каждой машине установлены по 3 видеокамеры с подсветкой – водитель может контролировать качество уборочных работ на цветном мониторе.Подметальные щетки и всасывающие шахты установлены на дорожной технике с двух сторон, так что можно чистить лотковые зоны справа и слева, а заодно расширить максимальную ширину уборки за один проход до 3 метров и выше. В ближайшее время пылесосы будут переданы в дорожные предприятия для уборки в Центральном, Кировском, Красносельском, Московском, Фрунзенском и других районах. Сейчас водители, которым предстоит работать на новой технике, проходят специальное обучение. Экономия от проведения торгов на поставку уборочной техники для дорожных предприятий позволила закупить 31 универсальную коммунальную машину на базе трактора «Беларус» для городских садово-парковых предприятий. Всего в 2017 году для нужд дорожных и садово-парковых предприятий за счет городского бюджета закуплено 70 ед. коммунальной техники. Для приобретения новой техники из бюджета было выделено 290 млн рублей.
2018-01-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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